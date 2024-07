Sound Of Silence markado sa 3YO

SUSUBUKAN ng kabayong si Sound Of Silence na mag-ingay sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Biyernes.

Rerendahan ni jockey JR De Ocampo, kakasahan ni Sound Of Silence ang apat na tigasing kabayo na kasali sa distansiyang 1,400 metro na pakakawalan sa unang karera.

Nakalaan ang added prize na P22,000 para sa winning horse owner, ang ibang kalahok ay sina Love Of My Life, Shadow Of The Moon, Raining In Manila at Winter’s Furry.

Posibleng pumalag sa laban sina Love Of My Life na sasakyan ni Jonathan D. Flores at Winter’s Fury na gagabayan naman ni Isaac Ace Aguila.

“Tingin ko dehado mananalo diyan sa line-up na ‘yan, mga batang kabayo paiba-iba pa ang takbo nila, sino maganda ang ensayo ‘yun ang lamang,” saad ni Perlito Vicente, veteran karerista.

Magbubulsa rin ang breeder ng mananalong kabayo ng P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third placer, ayon sa pagkakasunod.

Samantala, pitong races ang pasisibatin ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Biyernes kaya tiyak na masisiyahan ang mga karerista sa kanilang paglilibang. (Elech Dawa)