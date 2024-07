LUMAPAG ang Palawan Island sa ika-13 na puwesto ng isang travel magazine para sa 25 Best Islands to Visit Around the World.

Sa isinagawang survey ng travel magazine na Travel + Leisure, nakakuha ang Palawan ng overall score na 90.59 at siyang kaisa-isang lugar mula sa Pilipinas na nakapasok sa prestihiyosong listahan.

Paglalarawan dito, “This thin island off the western coast of the Philippines is known for its unparalleled natural beauty, including limestone cliffs, lagoons, and rain forests.”

“Travelers can explore preserves such as the Puerto-Princesa Subterranean River National Park, a UNESCO World Heritage Site and one of the New Seven Wonders of Nature, and learn about cultural practices from Indigenous communities like the Batak and Tagbanua tribes,” dagdag pa rito.

Samantala, nanguna naman sa listahan ang Maldives na sinundan ng Phú Quốc ng Vietnam.

Talaga namang basta usapang magagandang isla, kasama ang ‘Pinas dyan! (Moises Caleon)