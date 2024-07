Nagpaliwanag si House Committee on Dangerous Drugs chairperson at Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers sa ginawang pag-imbita ng komite kay dating Police Colonel Eduardo Acierto na nag-ugnay sa adviser ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bentahan ng ilegal na droga.

Ayon kay Barbers nagdesisyon ang komite na ipatawag si Acierto upang malaman kung ang dating adviser ni Duterte na si Michael Yang ay siya ring tao na iniuugnay sa nakumpiskang P3.6 bilyong halaga ng shabu sa isang warehouse sa Mexico, Pampanga noong nakaraang taon.

Lumutang umano ang pangalan ni Yang sa pagdinig kaya nagkaroon ng suhestyon na ito ay imbitahan gayundin si Acierto na nag-akusa sa kanya na isang drug lord. Sa ganitong paraan ay mas magiging malinaw umano ang mga detalye ng isinasagawang imbestigasyon.

“The committee will not make any judgment on the narrative of Col. Acierto. We just listened to it, vet it and will weigh its value when we craft the committee report,” sabi ni Barbers.

Noong 2017, sinabi ni Acierto na nagpadala ito ng impormasyon sa mga matataas na opisyal ng gobyerno at Philippine National Police upang ipaalam na sangkot si Yang sa operasyon ng ilegal na droga pero walang naging tugon dito ang PNP. (Billy Begas)