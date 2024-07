Umuusad na ang mga malalaking proyekto na pinondohan ng gobyerno ng P10 bilyon para mapalakas ang ekonomiya sa Calabarzon region.

Ito ang iniulat ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa San Jose, Batangas nitong Huwebes nang umaga.

Sinabi ng Pangulo na patuloy na kumikilos ang gobyerno upang mapabilis ang pagsulong at pag-unlad ng Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at Quezon sa pamamagitan ng mga proyekto sa ilalim ng Philippine Rural Development Plan ng Region-4 A.

Simula aniya 2023 hanggang 2024 ay naipalabas na ang nabanggit na pondo para sa iba’t ibang proyekto.

“Ngunit, higit pa po sa mga tulong at serbisyong ito, kami po ay patuloy na kumikilos upang palakasin ang ekonomiya ng Calabarzon. Mula noong 2023 hanggang 2024, nakapagbigay na po tayo ng halos sampung bilyong piso para sa Philippine Rural Development Plan dito sa Region 4-A,” anang Pangulo.

Tinukoy ng Presidente ang mga proyektong ito gaya ng Taal Lake Circumferential Road at ang Lobo Malabrigo–San Juan Laiya Road; at Quipot Irrigation Project at Macalelon Irrigation Project sa Quezon na malapit ng matapos. (Aileen Taliping)