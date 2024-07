Ipinagtanggol ng Philippine Navy (PN) ang isa nilang junior officer na ginamit bilang incorporator ng 193 kompanya, ilan dito ay mga illegal Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs).

“As we take cognizance of the apparent commission of identity theft implicating the name of Lt. Jessa Mendoza — a PN junior officer of good repute — as director or incorporator in several companies involved in offshore gaming activities and other businesses during the ongoing Senate inquiry, the PN affirms our support to our fellow serviceman in her resolve to prove her innocence and clear her reputation,” saad ni PN spokesperson Commander John Percie Alcos sa isang statement.

“A formal internal inquiry was likewise initiated in close coordination with Lt. Mendoza aimed toward shedding light on how her name was dragged into this issue,” dagdag ni Alcos.

Noong Miyerkoles, humarap si Mendoza sa hearing ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality matapos makaladkad ang kanyang pangalan sa POGO.

Sa naturang hearing, sinabi ni Mendoza na wala siyang ideya kung paano nanakaw ang personal niyang impormasyon na ginamit sa pagtatayo ng 193 kompanya, ilan dito ay mga ilegal na POGO. Ang naalala lang niya ay hiniram ng kanyang pinsan ang kanyang TIN Card noong 2016.

Makalipas ang ilang taon, nakatanggap siya ng sulat mula sa Bureau of Internal Revenue at sinisingil siya sa buwis ng ilang kompanya pero dinedma lang niya ito dahil maaaring nagkamali lang ang BIR.

Pero noong Abril, nakatanggap na siya ng subpoena sa ginawang pambubudol ng isang construction company kaya napilitan siyang magpiyansa ng P100,000. (PNA)