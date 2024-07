Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte nitong Huwebes na hindi siya dadalo sa ikatlong State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Hulyo 22.

“No, I will not attend the SONA,” wika ni Duterte sa mga reporter matapos pasinayaan ang Child and Adolescent Neurodevelopment Center sa isang ospital sa Davao City.

“I am appointing myself as the designated survivor,” dagdag pa niya na may halong pagbibiro.

Ang designated survivor ay ginagamit na termino sa Estados Unidos para sa isang tao na tinalaga para pumalit sa Pangulo sakaling may mangyari rito habang nagtitipon ang mga matataas na opisyal ng bansa.

Ang line of succession sa Pilipinas, sakaling may mangyari sa Presidente, ay ang Bise Presidente, Senate President at House Speaker.

Matatandaan na nagbitiw si VP Duterte bilang kalihim ng Department of Education at co-chair ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-Elcac) noong Hunyo.

Iginiit ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang kahalagahan ng SONA upang tignan ang pag-unlad at hamon na kinakaharap ng bansa. Bagamat prerogative umano ng mga opisyal ng gobyerno na hindi dumalo sa SONA, ito ay isang mahalagang sandali para sa pagkakaisa at pagsama-sama ng mga Pinoy.

“It is a time to reflect on our progress, address challenges, and outline our vision for the future,” sabi ni Romualdez.

Kinuwestiyon naman ni Manila Rep. Joel Chua ang pahayag ng Bise Presidente sa pagsasabing hindi dinadaan sa biro ang seguridad at kaligtasan ni Pangulong Marcos na maglalahad ng kalagayan ng bansa sa kanyang ikatlong SONA.

“I appreciate Vice President Sara Duterte’s humor….,” sabi ni Chua.

“However, given current political tensions, such a joke is not in good taste because the security of the President of the Philippines is not a joking or laughing matter. Great care is taken to ensure the security of the President, especially during the SONA,” dagdag nito.

Idinagdag pa ni Chua na walang kapangyarihan si Duterte na italaga ang kanyang sarili at nakasaad na umano sa 1987 Constitution na ang Bise Presidente ang papalit sa Pangulo kung mamamatay ito o mawawalan ng kakayanan na gampanan ang kanyang trabaho. (Billy Begas)