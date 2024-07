MAY bago na namang atraksyon sa bansa na tiyak na darayuhin ng madlang pipol.

Kung may balak kayong pumunta ng Davao sa mga susunod na buwan, maaari niyo nang isali sa inyong travel checklist ang National Museum of the Philippines na inspired sa durian fruit.

Naiibang museo ito dahil ngayon lang magkakaroon ng ganitong hugis ang isang lugar sa Pilipinas na sabi nga ay talaga namang instagrammable sa ganda.

Ayon sa mga ulat, target na buksan ang museum bandang Oktubre ng taong ito kasabay ng pagdiriwang ng Museums and Galleries Month.

Magiging libre din ang entrance nito sa publiko kaya naman sulit puntahan dahil instagrammable na nga ito, educational pa.

Sa isang naunang panayam sa Mindanao Times, sinabi ni Museo Dabawenyo head Jason Arceo na tapos na ang pagsasagawa ng istruktura ng building na nagkakahalaga ng P300 milyon.

Pinag-uusapan na lang anu-ano pa ang ilalaman sa limang palapag na istruktura. Noong Nobyembre 2023, nai-turnover na sa local na pamahalaan ang bagong tayong gusali.

Ano pa hinihintay natin? Arat na sa Davao sa Oktubre!