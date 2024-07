Minsan ang litrato ay litrato lang

Heto na naman tayo, e.

May makikitang litrato sa internet, tapos lahat ng kuwento, lahat ng conspiracy, lahat ng hirit at kathang-isip na puwedeng ikabit sa litrato, tatakbo na sa isip.

‘Di ba puwedeng simpleng litrato lang siya?

Nakita n’yo na siguro: Si Liza Marcos, nag-post ng litrato kasama ang mga anak ni Kris Aquino na sina Bimby at Josh. Ang caption: “Thank you Bimby and Josh for dropping by. It was so nice to see you guys after all these years.”

Siyempre, pinagpiyestahan na ‘yan ng sangka-facebookan. May magsasabi: “E di magkakaugnay talaga ang mga pamilyang ‘yan! Pinagkakaisahan na tayo! Naku, matagal na palang magkakilala! ‘Di ba kasama sa firm ng mga abugado ng Aquino si Liza Marcos?”

Teka. E ano? Hindi ba puwedeng binisita lang ng dalawang binata ang taong kilala nila nang matagal na?

Nandito na tayo sa puntong ito ng politika natin. Dahil sa pagiging hyper-partisan ng politika, bawat maliit na bagay, binibigyan ng di-angkop na saysay. Ang pagdalaw ng mga binatang ni hindi nga sumasawsaw sa pelikula, naging alyansa na agad. Kampihan na agad, bagong kampo na agad.

Talaga lang? Ewan ko sa iba, pero sa akin, ang tunay na unity nangggagaling sa pagkakaisa ng paniniwala. Ng adhikain sa bansa. Ng prinsipyo, hindi ng litrato.

Naging spectacle na talaga ang pulitika, ‘no? Sinusubaybayan at pinagtsitsismisan. Parang K-drama o Batang Quiapo na araw-araw inaabangan hindi dahil sa sustansya ng kaalaman, hindi dahil sa ambag nito sa pambansang mga isyu, kundi dahil sa drama.

At sa prosesong ito, ano ang nangyayari? Natatabunan ang tunay na mahalaga. Ang mga POGO. Ang korupsyon. Ang nakadidismayang antas ng edukasyon sa Pilipinas. Ang pananakop ng dayuhan sa mga tubig at isla natin.

Baka mahalagang ang mga ito ang pag-ubusan natin ng enerhiya ‘no?