Margaret Altea, Uste binira Soccsksargen

Mga laro sa Biyernes:

(Ninoy Aquino Stadium)

9:00am – FEU vs LPU

12:00nn – NU vs Xavier University-NM

2:00pm – Team Soccsksargen vs UB

4:00pm – USC vs CSB

PINAMUNUAN ni Margaret Altea ang University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses sa posibleng pagkalusaw at maagang pagkakatalsik matapos nito isalba sa apat na set na panalo, 25-17, 25-18, 28-30, 25-14, kontra Team Soccsksargen sa ginaganap na 2024 Shakey’s Super League (SSL) National Invitational elimination round sa Ninoy Aquino Stadium, Huwebes.

Ibinuhos ng opposite hitter na si Altea ang apat na kills sa ikaapat na set mula sa kanyang kabuuang 17 puntos para itulak ang UAAP Season 86 runner-up na UST na makaahon sa una nitong panalo sa Pool B at patatagin ang tsansa na makausad sa quarterfinals.

Itinala ni Altea, na naglaro kahit may injury sa tuhod, ang 11 kills, 5 blocks at isang service ace habang tumulong sa Tigresses sina Abigail Singson na may 13 puntos lahat mula sa spike, may 11 marka naman si Kaiza Huyno.

Nalasap naman ng Team Soccsksargen ang una nitong kabiguan sa unang pagsabak sa torneo.

Binubuo halos ng mga rookie na nais magkaroon ng karanasan, gumamit ang Golden Tigresses ng malaking run sa fourth frame para palayasin ang kanilang mga karibal na nakabase sa Mindanao matapos ibigay ang pinalawig na ikatlong set at maiwasang maulit ang kanilang opening-day na pagkatalo sa kamay ng Unibersidad ng Batangas.

Sumandal ang UAAP Season 86 runner-up sa 17 puntos ni Altea para tapusin ang tatlong koponan na group stage na suportado ng Shakey’s Pizza, Eurotel, Victory Liner at Mikasa na may 1-1 win-loss record para sa tsansa na umabante sa knockout quarterfinals.

Naisalba ng UST ang apat na set points sa masikip na third frame at nakuha pa ang 28-27 advantage para lang itapon ang pagkakataong tapusin ang laro sa straight sets nang kumana ang Team Soccsksargen ng 3-0 closing rally dahil sa back-to-back miscue ng Tigresses.

Ngunit hindi maikakaila ang UST sa fourth set nang magpakawala ito ng 12-3 barrage para basagin ang 9-9 deadlock patungo sa commanding 21-12 lead sa tulong ni Abigail Singson.

Si Altea ay may 11 attacks, limang kill blocks at isang ace, nagdagdag si Singson ng 13 puntos habang si Kaizah Huyno ay gumawa ng pagpatay sa service line na may apat na ace para matapos na may 11 markers para sa Tigresses, na nakabawi mula sa masakit na 16-25, 26-28, 25-17, 25-17, 16-18, pagkatalo nitong Miyerkoles.

“Madami pa po kaming dapat na i-improve lalo na po ‘yung communication namin. As bago na team, super hirap sa amin lahat kasi coming from different schools and regions, lima lang kaming core ng UST GVT (girls volleyball team) kaya super hirap na i-pull lahat kami together. Pero nagawa naman po namin ng paraan and sana magtuluy-tuloy ang ganito,” sey ni Altea. (Lito Oredo)