RUMAMPA ang magbiyenan na dati at kasalukuyang First Lady na sina Imelda Marcos at Liza Araneta-Marcos sa bagong ayos at makasaysayang Marikina Shoe Museum sa lungsod.

Si Marikina First District Rep. Maan Teodoro ang nag-tour sa magbiyenan bilang mga panauhing pandangal sa muling paglulunsad at pagpapasinaya sa nasabing museo.

Sa ilalim ng pangangasiwa ni Marikina City Mayor Marcy Teodoro, sumailalim ang shoe museum sa mga upgrade.

Sa Marikina Shoe Museum rin matatagpuan ang sikat na koleksyon ng humigit-kumulang 800 pares ng sapatos ng dating Unang Ginang.

Naroon din ang mga pares ng sapatos ng nakaraang mga Pangulo ng bansa, senador at miyembro ng gabinete, ganoon din ng mga nakaraang punong

lungsod ng Marikina at iba pang kilalang personalidad.

Ayon sa lokal na pamahalaan, ginawa ang rehabilitasyon at pag-upgrade sa museo para mapaganda ang karanasan ng mga bisita at matiyak ang pangangalaga sa mahahalagang artifact para sa mga susunod na henerasyon.

Binisita rin nina First Lady Liza at former First Lady Imelda ang shoe exhibit ng 15 shoe manufacturers na matatagpuan sa kalapit na Shoe Museum Park.(Issa Santiago)