Madulas na tulak sa Balintawak, timbog

NABITAG din sa wakas ng mga awtoridad ang isang umano’y madulas na tulak ng ilegal na droga nang madakma ito at makumpiskahan ng nasa P340,000 halaga ng pinaniniwalaang shabu sa inilatag na buy-bust operation ng mga tauhan ng Philippine National Police-Drug Enforcement Group (PNP-PDEG) kahapon nang madaling-araw sa Balintawak, Quezon City.

Kinilala ang suspek na si Eric Herera Tabong, 41-anyos at residente sa Barangay Apolonio Samson, Balintawak, Quezon City.

Sa ulat na ipinadala ni PDEG Director Eleazar Matta sa Camp Crame, nagkasa ng buy-bust operation ang kanyang mga tauhan kasama ang Quezon City Police Station 1, bandang alas-dos nang madaling-araw sa Balintawak para mabi­tag at madakip ang suspek.

Isang poseur buyer ang nakabili ng bulto ng shabu kay Tabong at nang magpalitan sila ng ilegal na droga at buy-bust money ay saka ito dinamba ng mga pulis.

Nakuha rito ang nasa 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng P340,000.

Himas-rehas ito ngayon sa QCPD station 1 at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Edwin Balasa)