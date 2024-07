Justine Baltazar, iba pang MPBL player kakatok sa PBA

BUHOS ang pagpasok ng mga manlalaro ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) sa 49th Annual Draft ng Philippine Basketball Association (PBA) sa darating na Linggo kabilang ang inaasahang magiging top overall pick na si reigning MVP Justine Baltazar para sa Converge FiberXers sa Glorietta Activity Center sa Makati City.

Matunog ang pangalan ng 6-foot-7 forward na tatanghaling No. 1 pick ng FiberXers na pagmama-ari ni Dennis Anthony Uy na tubong Pampanga, gayundin ang coach ng Pampanga Giant Lanterns na si Gov. Dennis “Delta” Pineda, na tumatayo namang isa sa mga manager ng koponan.

Naging malaking tulong ang dating De La Salle University (DLSU) Green Archer at three-time Mythical 5 member ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) para dalhin sa kampeonato ang Pampanga nang kunin ang season at Finals MVP.

Isasakatuparan ng Kapampangan baller ang kanyang misyon na ituloy ang karera sa PBA ngayong taon matapos na umatras ito noong nagdaang taon para magtungo sa Japan B.League at pumirma sa Hiroshima Dragonflies sa kalagitnaan ng season.

Nagtangka rin itong maglaro sa Seoul Samsung Thunders sa Korean League subalit nakatanggap ng two-year ban matapos piliin maglaro sa Pampanga noong isang taon.

Bukod sa 27-anyos na 2016 UAAP champion at 2023 MPBL All-Star MVP, nakatakda ring maghanap ng kapalaran sina Iloilo United Royals guard Crispin John Cansino at CJ Catapusan mula University of the Philippines (UP) Fighting Maroons at Bacolod-native Mark Nonoy ng La Salle, Francis Escandor ng La Salle mula sa Manila SV Batang Sampaloc; Miguel Corteza ng College of Saint Benilde (CSB) sa Pampanga; Mapua Cardinals bet Paolo Hernandez at National University (NU) Bulldogs player Michael Malonzo ng San Juan Knights.

Hindi rin magpapahuli sina three-time National Collegiate Athletic Association (NCAA) champion mula sa Colegio de San Juan de Letran Knights na si Kurt Spencer Reyson mula Pampanga, Calvin Justos “CJ” Payawal ng University of the East (UE) na kumakamada sa Valenzuela Classics; Jielo Razon ng UPHSD Altas mula sa Paranaque Patriots; Arellano Chiefs player Ronan Santos ng Pampanga at Xyrus Torres ng FEU Tamaraws sa Quezon Huskers.

Kasama ring susubok sa annual draft night sina Joh Uduba ng Olivarez College mula Paranaque; Ralph Robin ng Emilio Aguinaldo College na umiinit sa Pangasinan Heatwaves; UE bigman Abdul Sawat ng Quezon City Toda Aksyon, Keith Pido ng UPHSD Altas para sa Paranaque; Fil-Am Brandon Ramirez ng York University para sa Giant Lanterns at iba pa.

Sakaling mapili ang mga manlalaro mula sa MPBL ay maaaring hindi na sila makapagpatuloy pa sa round-robin elimination round ng 29-team tournament, subalit maaaring magdepende sa mapag-uusapan ng dalawang panig. (Gerard Arce)