James Reid dedma pa sa JaDine reunion project

Muling nabuhayan ng loob at pag-asa ang fans nina James Reid at Nadine Lustre nang kantahin ng live ng una ang 2015 hit song niyang ‘Randomantic’ sa The Cozy Cove resto-bar sa Baguio City.

Komento ng Jadine fans at ilang netizens, mukhang may naalala raw si James at mukhang nami-miss na raw nito ang dating girlfriend kaya muling inawit ang kantang iyon for Nadine.

Komento ng Jadine fans, very much associated daw kasi ang ballad song na ito ng actor-singer kay Nadine.

Flinex pa ni James ang nasabing performance sa Instagram niya kung saan mababasa ang samu’t saring opinyon at komento na puro tungkol sa JaDine.

“Parang may nami-miss si James at gusto niyang bumalik sa year 2015, nung sila pa ni Nadine.”

“Pinapatawad ka na namin James, magbalikan na kayo please. Nabuhay na naman ang JaDine heart ko!”

“May bagong movie ang JoshLia, sana JaDine rin soon.”

“Akala ko naka move-on na kaming mga JaDine, hindi pa rin pala. Bakit ganon? Sana JaDine pa rin sa huli. Nakaka-miss kayo!”

Wish nga ng fans na sana raw muling magsama ang dalawa sa isang serye o pelikula, pero base sa kuwento ni James nang makausap namin siya sa red carpet ng The 7th EDDYS ay hindi na niya bet ang magkaroon ng love team at posible raw na magkasama sila ni Liza Soberano sa isang project pero hindi niya sinagot kung willing din ba siyang makatrabaho ang dating kasintahan.

Mukhang hindi pa ready si James sa isang JaDine project soon. Wait na lang natin ang mga susunod na kabanata sa tamang panahon.

(Ogie Rodriguez)