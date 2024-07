Higit 100 youth leader sanib-puwersa sa Bayanihan

NAGKAPIT-BISIG ang mahigit 100 lider ng mga kabataan sa bansa para makiisa sa inilunsad na ‘Bayanihan Para sa Karangalan at Kaunlaran ng mga Pilipino’ na may layuning hika­yatin ang kanilang hanay na magsilbing modelo sa lahat tungo sa pag-unlad ng Pilipinas.

Opisyal na lumagda ang 132 youth leader kasama ang 132 pang local political organizer bilang mga miyembro ng Bayanihan kasabay sa paggunita ng ika-132 anibersaryo ng pagkakatatag ng Katipunan noong 1896 sa Rizal Shrine sa Luneta noong Miyerkoles.

Ayon kay Bayanihan Chairman Elmer Argaño, nagmula sa 18 rehiyon sa bansa at 96 distrito sa Metro Manila ang mga lumahok na youth leader.

Aniya, bahagi ng misyon ng Bayanihan ang palaganapin ang mga turo ng pambansang bayani na si Gat Jose Rizal at isadiwa ang adhikain ng Katipunan sa pagiging makabayan.

“Sa gitna ng maraming usaping kinakaharap ng ating bansa ngayon, napapanahon si Gat Rizal at ang diwa ng Katipunan. Pagsasabuhay sa Bayanihan ng mga kabataan sa pagharap natin sa mga usapin tulad ng West Philippine Sea, sa problema sa sistema ng edukasyon at kalusu­gan, kawalan ng trabaho at tila walang katapusang kahirapan,” giit ni Argaño.

Aniya, may potensiyal at kapang­yarihan ang mga kabataan na makaimpluwensiya sa kinabukasan ng bansa bunsod na rin ng mataas nilang hanay at modernong teknolohiya.

Samantala, sinabi ni Bayanihan President Jervy Maglunob na maghahayag ng kanilang mga sentimyento ang grupo sa susunod na mga araw tungkol sa iba’t ibang isyu sa bansa.