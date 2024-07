HEA ng mga health worker, ibigay na

Ikinatuwa ng inyong Senator Kuya Bong Go ang anunsyo ng Department of Budget and Management na simula noong July 5 ay ipoproseso na ang pagre-release sa Department of Health sa humigit-kumulang P27 bilyon para sa Health Emergency Allowance o HEA na noong pandemya pa dapat natanggap ng magigiting nating healthcare workers.

Sulit ang ating pangungulit sa DBM at DOH sa bawat pagdinig sa Senado, dahil bukod sa tinutukan natin ang panawagang ilabas na ang HEA, mismong mga HCW ang pinagsalita natin sa mga pagdinig. Sabi ko nga sa kanila: gamitin ninyo ang komite na ito para mapakinggan kayo.

Pero bilang Chair ng Senate Committee on Health, para sa akin ay “winning half the battle” pa lamang po ito. Panawagan po natin sa concerned agencies, siguraduhing tugma ang kanilang records para matiyak na lahat ng qualified HCWs ay makatatanggap ng HEA. Ayaw po natin na sa huli, may health worker pa ring madedehado. Services rendered na po iyan. Pinaghirapan at pinagpawisan po nila iyan.

Nang bumisita tayo sa Iba, Zambales kamakailan, ilang barangay health workers ang nagpahayag ng kanilang pasasalamat dahil sa patuloy nating pagsusulong sa kanilang kapakanan. Sabi ko naman po, ako dapat ang magpasalamat dahil hindi nila pinababayaan ang mga kababayan natin lalo na’t binigyan tayo ng taumbayan ng pagkakataon na magserbisyo sa kanila. Kaya patuloy tayo sa paglalapit ng serbisyo ng gobyerno sa iba’t ibang sektor sa abot ng ating makakaya.

Noong July 4, personal nating nakaharap ang mga miyembro ng Gilas Pilipinas Women’s Under-18 basketball team sa kanilang pagbisita sa Senado. Bilang Chair ng Senate Committee on Sports, inihayag natin ang paghanga sa kanilang husay matapos manalo sa FIBA U18 Women’s Asia Cup Division B. Tutulong po tayo sa ating pagnanais na mabigyan ng suporta ang ating mga kabataang manlalaro.

Noong July 5, nasa Zambales tayo kung saan pinangunahan natin ang pamamahagi ng tulong sa 2,000 mahihirap sa bayan ng Iba sa pamamagitan ng ating pakikipagtulungan sa lokal nilang pamahalaan. Binisita rin natin ang Masalakit Center na nasa President Ramon Magsaysay Memorial Hospital at namahagi ng pagkain sa mga pasyente at hospital staff. Sinaksihan din natin ang blessing ng kanilang Super Health Center, at ang inagurasyon ng new Iba Municipal Hall na napondohan dahil sa ating inisyatiba bilang Vice Chair ng Senate Finance Committee. Dumalo naman tayo sa pagbubukas ng Mayor’s Cup na lalahukan ng mga manlalaro ng basketball at volleyball sa Iba. Sinuportahan natin kasama ang PSC ang pagdaraos ng palarong ito.

Noong July 8, nagtungo tayo sa islang bayan ng Tingloy sa Batangas kung saan personal nating sinaksihan ang inagurasyon ng Super Health Center doon. Malaking tulong po ito sa isla dahil hindi na nila kakailanganing magtawid-dagat para makatanggap ng pangunahing serbisyong medikal. Personal din nating pinangunahan ang pagkakaloob ng suporta sa 500 residente roon na nawalan ng hanapbuhay, bukod sa pansamantalang trabaho mula gobyerno. Bukod sa pagiging adopted son ng Calabarzon, nagpapasalamat tayo sa mga taga-Tingloy sa pagdedeklara rin sa akin bilang adopted son ng kanilang bayan.

Sa parehong araw, dumalo rin tayo sa Sangguniang Kabataan-Iloilo Chapter Provincial Congress sa Pasay City sa paanyaya naman ni Board Member Esara Javier. Nakasama rin natin sa pagtitipon sina Senator Alan Cayetano, Cong. Lorenz Defensor, Gov. Art Defensor at Pasay City Mayor Emi Calixto-Rubiano. Kinagabihan, naimbitahan rin tayo sa Liga ng mga Barangay-Northern Samar Assembly sa paanyaya nina Governor Edwin Ongchuan at BM Arturo Dubongco Jr., na ginanap sa Quezon City.

Noong July 10, personal tayong namahagi ng tulong sa mga nasunugan sa Sta. Cruz, Maynila. Nakatanggap din ang mga ito ng tulong sa NHA sa ilalim ng ating isinulong na programa noon at patuloy na sinusuportahan ngayon para may pambili ang mga benepisyaryo ng pako, yero, semento at iba pang materyales sa pag-aayos na muli ng kanilang tirahan.

Hindi rin tumitigil ang aking Malasakit Team sa pag-alalay sa mga kababayan nating nahaharap sa iba’t ibang pagsubok, na ating tinulungan tulad ng 22 residente ng Gingoog City, Misamis Oriental na nasunugan; 104 sa Mandaue City, at 37 sa Cebu City, Cebu; 20 sa Mambajao, Camiguin; at 92 sa Maynila.

Tumulong din tayo sa 400 na mahihirap sa Laua-an, Antique katuwang si Vice Gov. Ed Denosta kasabay ng isinagawa niyang medical and dental mission.

Nagbigay rin tayo ng tulong sa mga nawalan ng hanapbuhay tulad ng 65 sa Bulan, Sorsogon katuwang sina BM Ramie Robles at Vice Mayor Chezka Robles; 17 sa Brgy. Bibiclat, Aliaga, Nueva Ecija katuwang si Brgy. Captain Kit Cerezo; 203 sa Hindang, Leyte kaagapay si Mayor Betty Cabal; 65 sa Bato, Catanduanes, kasama si Vice Mayor Roy Regalado; 218 sa Buhi, Camarines Sur, katuwang si Mayor Rey Lacoste; 90 sa San Jose de Buenavista, Antique katuwang ang opisina ni late Mayor Elmer Untaran; 265 sa Magdiwang, Romblon katuwang sina Mayor Arthur Tansiongco, Vice Mayor Antonio Meneses, at mga konsehal; at 50 sa Bay katuwang si LGBT leader Mhel Evangelista, at 84 naman sa Alaminos katuwang si Mayor Glenn Flores, parehong sa Laguna.

Namahagi rin tayo ng tulong sa mga micro-entrepreneurs sa probinsiya ng Cebu tulad ng 50 sa Lapu-Lapu City katuwang si Vice Mayor Celsi Sitoy; 150 sa Cordova katuwang Vice Mayor Victor Tago; 50 sa Talisay City katuwang si Mayor Gerald Anthony Gullas; 45 sa Minglanilla katuwang si Mayor Rajiv Enad; 55 sa Dumanjug katuwang si Mayor Gungun Gica; 55 sa Alegria katuwang si Mayor Gilberto Magallon; 150 sa Compostela katuwang si Mayor Felijur Quiño; 100 sa Dalaguete katuwang si Mayor Ronald Allan Cesante. Nakatanggap din sila ng livelihood assistance mula sa gobyerno.

Katuwang si Mayor Myca Vergara ay nagdala rin po tayo ng dagdag na tulong at iba pang uri ng suporta sa 1,500 na mahihirap sa Cabanatuan City, Nueva Ecija bukod sa pinansyal na ayuda mula sa local government na ating isinulong para sa kanila.

Natulungan din natin ang 830 mahihirap na residente sa Davao City kaagapay si Brgy. 40-D Captain Felizardo Villacampa; 1,700 sa Palawan, kasama si Puerto Princesa City Councilor Elgin Damasco; at 1,000 sa Laoang, Northern Samar, kasama si Cong. Harris Ongchuan.

Muli rin tayong namahagi ng tulong sa 13 pamilyang nasunugan sa Malabon City; at 25 naman sa San Juan City, na nakatanggap din ng emergency housing assistance mula sa NHA na ating isinulong.

Nais kong ipaabot sa lahat nang ating mga bayani sa sektor ng kalusugan na bilang inyong Mr. Malasakit, patuloy kong isusulong ang inyong karapatan at kapakanan. Sa abot ng aking makakaya ay tutulong ako dahil bisyo ko po ang magserbisyo, at ako ay naniniwala na ang serbisyo sa tao ay serbisyo iyan sa Diyos.