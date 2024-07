GM-elect Daniel Quizon hari sa Oaminal Chess

NAKIPAGHATIAN ng puntos si Grandmaster-elect Daniel Quizon sa ninth at last round upang angkinin ang korona sa katatapos na 2nd Gov. Henry S. Oaminal Open Chess Tournament rapid division na nagtapos na nitong Miyerkoles ng gabi sa AYA Hotel sa Misamis Occidental.

Tumulak muna ng panalo si 19-year-old Quizon sa round 8 laban kay Jan Francis Mirano bago nakipagkasundo ng draw kay IM Michael Concio, Jr. upang ilista ang 7.5 points sapat para magkampeon.

Sa katunayan, tatlong woodpushers ang kaparehong iskor ni Quizon, ito’y sina Concio, GM Darwin Laylo at IM Eric Labog subalit nang idaan sa tiebreak ay nakopo ng una ang top spot.

Pumangalawa si Concio habang third at fourth placer sina Laylo at Labog, ayon sa pagkakasunod, sa event na ipinatupad ang nine rounds Swiss System at may time control format na 15 minutes plus three seconds increment.

Pinisak ni Labog si Johnel Balquin habang ipinagpag ni Chess Olympiad veteran Laylo si FM Roel Abelgas.

Sa under-17 category, kinaldag ni Keith Adriane Illar si Sean Kenneth Cogonon sa ninth round upang ilista ang 8.8 points at sikwatin ang titulo.

Si Quarl Maverick Vera Cruz ang nagwagi sa under-13 class matapos mauwi sa tabla ang laban niya kay Sebastian Marbas. (Elech Dawa)