Gary, Pablo may pasabog sa Julie-Stell concert

Super love talaga ni Gary Valenciano si Julie Anne San Jose. At ngayong may concert nga si Julie Anne, kasama si Stell ng SB-19, hindi siya nagdalawang isip na mag-guest sa kanila, ha!

Marami na nga ang excited at talaga namang nakaabang sa nalalapit na ‘Julie X Stell: Ang Ating Tinig’ concert! Katunayan, nagkakaubusan na nga ng tickets bago pa man i-announce ang mga guest artists.

Pero ‘yun nga, ibang level talaga ang pagsasanib-puwersa nina Julie at Stell, dahil equally bigatin din talaga ang mga guest nila!

Wala na nga raw mahihiling pa ang mga faney at concert enthusiasts dahil sa day 1 (July 27) ang concert, si Pablo ng SB19 ang guest artist na maghahatid ng all-out entertainment.

At siyempre, super big time rin talaga ang day 2 (July 28) dahil no less than Mr. Pure Energy Gary V. nga ang maghahandog ng electrifying performances na siguradong magpapabilib sa mga manonood ng concert.

Palapit na nang palapit ang ‘Julie X Stell: Ang Ating Tinig’ concert na gaganapin sa New Frontier Theater. Kaya lalong tumataas ang pananabik ng mga fan nila, ha!

Kabugan nga ng mga boses, patalbugan sa pagsayaw ang puwedeng asahan kina Stell, Julie Anne.

Bongga! (Dondon Sermino)