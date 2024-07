Emilienne Vigier suportado JoshLia

Kinontra nina Julia Barretto at Joshua Garcia ang paniniwala, hinala, sapantaha ng iba, na baka maapektuhan ang kanilang mga personal na relasyon, kapag nagkasunod-sunod ang mga pelikula na magkasama sila.

Sa ngayon nga ay ang ‘Un/Happy For You’ ang movie nila, pero malaki raw ang posibilidad na maulit-ulit ang pagtatambal nila sa kamera.

At `yun nga, paano kung maapektuhan ang mga tunay nilang relasyon, na si Julia kay Gerald Anderson, at si Joshua kay Emilienne Vigier?

“I believe Josh and I are both in a very secure phase in our lives, kahit gumawa pa kami ng sampung pelikula, hindi naman `yon ‘yung…hindi naman `yung intention noon ay para makasira ng isang magandang bagay.

“We’re both in a very secure position in our lives. And it’s not, I guess, fair to put it that way. We’ll be fine. We’re okay. Masaya kaming natapos ang movie. Lahat ng nasa paligid namin, masaya para sa amin, minamahal pa rin kami,” hirit na chika ni Julia.

“Kami ni Julia, parang iba na ang approach namin sa work, mas professional. We know our boundaries na rin. So, wala naman sigurong ganung mangyayari.

“And nagsu-shoot pa lang kami nito, nag-uusap na kami ni Julia, na sana makagawa ulit kami, at sana comedy naman. Kasi, pigang-piga kami dito. Masaya na ba kayo?” tanong ni Joshua sa mga tao sa Dolphy Theatre.

“Sana comedy naman. ‘Yun naman ang dini-dream namin, habang nag-i-eksena kami ng mabibigat,” sabi pa rin ni Julia.

Anyway, hindi nga raw kinailangang magpaalam ni Joshua sa girlfriend niyang si Emilienne tungkol sa movie nila.

“In fairness sa partner ko, bago pa lang kami magkakilala, alam niya na ang pagiging aktor na ang trabaho ko. She’s very supportive about the movie,” sabi pa rin ni Joshua.

Kunsabagay, makikita nga sa Instagram story ni Emilienne ang madalas na pag-repost nito ng mga proyekto ng boyfriend niya. Ramdam mong lahat ng ganap ni Joshua ay sinusuportahan niya.

Siyanga pala, bago ang showing ng ‘Un/Happy For You’ sa August 14, may paandar muna silang ‘The Get Back Tour’ sa iba’t ibang mall sa buong bansa. Nasa Cebu City sila ngayong July 13.

Ang ‘Un/Happy For You’ ay dinirek ni Petersen Vargas.

Well, bongga naman ng dyowa ni Joshua, maganda na, mabait pa, at supportive pa!

Ikaw na talaga, gurl! (Dondon Sermino)