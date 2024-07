‘Di muna pa-sexy: Heaven Peralejo sasabak sa horror-thriller movie

Matapos ang ‘Kuman Thong’ ni Xian Lim, inilabas na rin ng Viva Films at Evolve Studios ang teaser ng next horror offering nila na ‘Lilim’, na pinagbibidahan ni Heaven Peralejo.

Matapos ang magkakasunod na romantic projects with love team partner Marco Gallo (‘The Rain In España’, ‘The Ship Show’, ‘Sunny,’ and ‘Men Are From QC, Women Are From Alabang’,) muling binalikan ni Heaven ang horror/thriller genre na nauna nang nagbigay ng Best Actress award sa kanya mula sa 36th Luna Award. Ito ay para sa MMFF 2022 entry na ‘Nanahimik ang Gabi’.

Sa inilabas na update article ng prestigious US magazine na Variety ukol sa international award-winning Pinoy director na si Mikhail Red, nalaman namin na ang ‘Lilim’ pala ay collaborative effort ng pamilya Red. Si Direk Mikhail ang direktor, ang kapatid niyang si Nikolas ang humabi ng script, ang ama nilang si Raymond Red ang cinematographer.

Ang suwerte naman ni Heaven dahil pawang mga award-winning ang nagtulong-tulong for her horror starrer. Palme d’Or awardee lang naman sa Cannes (for ‘Anino’) si Sir Raymod. Plus, first time ding nag-collab ng mag-aama kaya talagang kaabang-abang ang kanilang first output na ito.

Set in the turbulent 70s and 80s daw ang ‘Lilim’ na tungkol sa mag-ateng naghanap ng sanctuary after hurdling a horrendous journey. Akala nila, safe sila sa natagpuan nilang orphanage house only to find out na may cult practices na nagaganap sa loob nito led by the madres (played by Eula Valdes and Ryza Cenon).

Ito rin ang pagbabalik ni Direk Mikhail sa horror genre following the box-office success of his techno thriller ‘Deleter’ (2022) and another intriguing project ‘Nokturno’ (both headlined by Nadine Lustre).

‘Yun na!