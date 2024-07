‘Di kailangang i-translate sa English: Dingdong pinalakpakan si Marian sa pagpapasaya sa mga Pinoy

Umani ng masigabong palakpakan si Dingdong Dantes sa suportang ibinigay niya sa misis na si Marian Rivera.

May kinalaman nga `yon sa isang pakontes na pagandahan ng katawan, kung saan ay isa nga si Marian sa mga hurado. At yes, naatasan siyang magtanong sa isang male contestant, na humirit na in ‘English’ sana ang tanong.

Eh, Tagalog kasi ang nakalagay sa cue card ni Marian. At yes, buong ningning na in-‘English’ ni Marian `yon, at nag-trending nga siya, ha!

At `yun nga, may mga bumatikos sa naturang male contestant. Na sabi nga, nasa Pilipinas siya, ang produkto na sponsor nila ay Pinoy ang gumawa, kaya anong karapatan niyang utusan si Marian na i-‘English’ ang tanong?

Sabi nga ng mga netizen, hindi siya dapat sumali sa ganung pakontes kung hindi siya marunong umintindi o magsalita ng Tagalog.

Heto nga ang hirit ng mga netizen:

“Sino ka ba para utusan ang reyna na i-translate sa Tagalog ang tanong? Hindi ka marunong mag-Tagalog? Bakit ka sumali sa contest?”

“Naku kung si Sen. Robin Padilla `yan, baka nasermunan ka pa, kung sino ka man!”

“Next time, i-screen mabuti ang mga sumasali, na dapat marunong umintindi ng Tagalog, ha!”

At siyempre, umani naman ng tagumpay ang mister ni Marian na si Dingdong Dantes sa suportang ipinakita nito sa kanyang misis.

“Hindi lang ang iyong panlabas na kagandahan ang nagningning kagabi, kundi pati na rin ang natural mong talento sa pagpapasaya at pagpukaw sa puso ng mga Pilipino.

“Isang masigabong palakpak para sa iyo, Misis ko!” sabi ni Dingdong kay Marian.

“P.S. ‘Di kailangang i-translate sa Ingles, gets niyo na ‘to!” pahabol na mensahe pa ni Dong.

At siyempre, nag-reply si Marian sa post na `yon ni Dong na, “Love you mahal ko. Sa sususnod ikaw na tatawagan ko para mag translate!”

Anyway, si Marian nga raw ang tunay na winner sa gabing `yon, na naagawan ng eksena ang lahat ng contestant, o mga winner.

“Walang pretention, kaya lalong nagningning ang kagandahan.”

“She was amazing… did it with grace.”

“Yessss that’s our queen, kayang-kayang dalhin ang sarılı.”

“Your wife did it well, bukod sa mala-dyosa na beauty, may bonus pang humor.”

“Tagalog man o English, ganda mo pa rin ang tunay na nagningning.”

“Isang masigabong paghanga sa nag-iisang hari sa buhay ng reyna.”

“She was put on the spot but she definitely managed with grace, candor and humor.”

“We stan a queen who stays true to who she is, and does so with grace and power. You are an inspiration Marian.”

“She’s truly Beautiful Inside out! Plus her humor and wit makes it her all more loveable and very humble. I will try my Best! Love you Miss Marian!”

