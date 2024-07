Coach Roger Gorayeb kuntento sa mga draftee

MATAGUMPAY na nakuha ni Capital1 coach Roger Gorayeb at team co-owner na si Mandy Romero ang tatlong promising players na ikinatuwa ng buong team sa isang madiskarteng hakbang upang palakasin ang kanilang squad sa Premier Volleyball League Reinforced Conference.

“Natutuwa ako kasi nakuha namin iyung mga gusto naming players. Malaki ang maitutulong nila sa koponan, lalo na sa mga posisyon kung saan medyo mahina kami,” sabi ni Gorayeb, na binibigyang-diin ang kahalagahan ng pagkuha sa hitter na si Leila Cruz, libero Roma Mae Doromal at Jenya Torres.

Ang trio ay gagawa ng kanilang debut sa liga sa nakatakdang pagsagupa ng Solar Spikers laban sa Akari Chargers sa Hulyo 18.

“We are very happy because we got our wishlist. Bago ang draft, tinarget namin itong tatlong manlalaro. Naniniwala kami na ang kanilang talento at katatagan ay naaayon sa thrust ng team, mga layunin at sa hinaharap na aming binuo,” sabi lamang ni Romero sa pahayag ni Gorayeb. (Lito Oredo)