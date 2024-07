Claudine Barretto ‘di nalilimutan si Dolphy

Nakakaantig nga ang recent post ni Claudine Barretto sa kanyang Instagram account!

Tampok kasi ang pagbisita ng cast ng 90s sitcom na ‘Home Along Da Riles’ sa yumaong King of Comedy na si Dolphy. Bale 12th death anniversary kasi nito.

Caption nga ni Claudine sa kayang post, “Remembering Tatay Kevin’s 12th Death Anniversary. We miss you our Tatay Kevin,” na nagpaantig naman sa puso ng mga netizen dahil ang pangalan na ginamit ni Claudine ay ang karakter na ginampan mismo ni Dolphy sa nasabing sitcom.

Present nga sa paggunita kay Dolphy bukod kay Claudine sina Boy2 Quizon, Vandolf Quizon, Smokey Manaloto, Nova Villa, at iba pang cast ng ‘Home Along Danica Riles’.

Pinusuan naman ng netizens ang ginawang ito nina Claudine at nagbahagi rin na kani-kanilang komento.

“Home Along Da Riles is one of the best thing that happened back in the 90s!”

“Ang bata pa rin ni Boy2 ah. Walang nagbago.”

“Home along da riles and oki doki doc, best sitcom ever.”

Maaalalang kamakailan din nga ay nagkaroon ng reunion ang cast ng ‘Home Along Da Riles’ na naghatid nga ng nostalgia wave sa mga batang 90s na lumaking pinapanood ang sitcom.

Mukhang after din nito ay mas naging close at panay bonding na rin ang cast na makikitang ibanabahagi rin nila sa kanilang mga social media. Ang bongga!

Kahanga-hanga nga na kahit matagal nang nagwakas ang kuwento ng pamilya Cosme sa ‘Home Along Da Riles’ ay hindi pa rin nila nakakalimutan ang isa’t isa lalo na ang mga naging parte nito na yumao na tulad ni Dolphy. It goes to show na totoong they are family not by blood but by choice, sey nga ni Claudine.

Kabog! (Carl Balasa)