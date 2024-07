Boksingerong Briton ‘KO’ kay Weljon Mindoro

EKSPLOSIBO si super middleweight boxer Weljon “Triggerman” Mindoro nang itala ang kanyang unang panalo sa Estados Unidos sa pamamagitan ng second-round knockout win laban kay British Tyler “Tornado” Goodjohn sa undercard match nitong Miyerkoles ng umaga sa ProBox TV Events Center sa Plant City sa Florida sa Amerika.

Napanatili ng tubong Zamboanga del Sur ang kanyang undefeated streak sa unang salang sa labas ng bansa sa ilalim ng Viva Promotions, matapos tapusin ang laban ni referee Michael De Jesus sa dalawang minuto at 46 segundo ng second round kasunod ng tatlong sunod na knockdown mula sa malulutong na kaliwang hook at kanang uppercut.

Ibinuhos ni Mindoro ang kanyang abilidad na knockout power nang higpitan sa paghahabol ang beteranong boksingero mula Ely, Cambridgeshire, United Kingdom. Hindi natakasam ng seasoned pro at bare-knuckle boxer ang lupit ng patama ng mas batang Pinoy boxer na nakakuha ng kumpiyansya sa first round na nabitbit naman hanggang sa second round.

Binitawan ng 24-anyos na Bacoor, Cavite-based boxer ang matinding counter na kaliwang hook na nagpabagsak ng unang beses. Muling nakabangon ang hilong 33-anyos na Briton mula sa bilang ni referee De Jesus subalit agad itong tinamaan ng kanang uppercut na lalong nagpawala sa ulirat nito.

Sa ikalawang pagtayo nito ay muling pinaulanan ng suntok ni Mindoro si Goodjohn na tuluyang nagpadesisyon sa referee para ipatigil ang upakan.

Muling pinatunayan ni Mindoro ang pagiging knockout artist nang makuha ang kanyang ika-12 panalo sa bisa ng knockout at isang tabla na nakuha laban kay Takeshi Inoue sa World Boxing Organization (WBO) Asia Pacific welterweight bout noong Mayo 13, 2023 sa Okada Manila Hotel and Casino sa Paranaque City.

Makakasama ng 5-foot-11 boxer si Olympian at unbeaten Eumir Felix Marcial sa mga bigating Pinoy boxer na aalagaan rin ni Brendan Gibbons, katulong ang ama na si MP Promotions President Sean Gibbons. (Gerard Arce)