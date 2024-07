BINI may pang-international song na

After ng back-to-back number one songs ng BINI na ‘Pantropiko’ at ‘Salamin, Salamin’ ay ilalabas na mamayang gabi ng grupo ang bago nilang single, ang ‘Cherry On Top’.

Ang bongga nga ng paghahanda ng ABS-CBN Music, Star Magic, at Star Hunt para sa release ng next song ng phenomenal P-pop idol girl group.

Mula nga sa concept photo hanggang sa official music video, at viewing party ngayong hapon ay talagang binonggahan nila dahil ito ang unang kanta ng Nation’s Girl Group para sa international market.

Matatandaang nasulat namin dito sa Abante na mga music producers at composers ng K-pop idol groups na BTS at TWICE at nina Rihanna, Ariana Grande, at Dua Lupa ang nagsulat at nag-produce ng ‘Cherry On Top’.

Pero bago pa lumabas ang kanilang bagong kanta ay gumawa muli ng panibagong back-to-back-to-back milestones ang BINI.

Una na nga riyan, umabot na sa 100 million streams ang kanilang kantang ‘Pantropiko’ sa Spotify at YouTube Music at umabot ng Top 65 ang music video nito sa Global Music Video chart ng YouTube, sa kasulukuyan ay nasa rank 68 ito.

Ang bongga nga ng BINI dahil hindi na lang nga Pinoy ang mga BLOOM, tawag sa kanilang fans, pati na rin ibang lahi at inaasahang dadami pa ang international BLOOMs dahil sa mga upcoming song nila.

Wish nga ng marami, sana ang BINI ang maka-penetrate sa global music scene at manalo ng GRAMMY.

Bonggels!