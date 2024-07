Binasura ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, Jr. ang panukalang Philippine National Police (PNP) Organizational Reforms Act na itinulak ni Sen. Ronald ‘Bato’ dela Rosa sa Senado.

“While this administration recognizes the laudable objectives of the bill, I cannot approve it because the provisions run counter to administrative policy and efficiency,” paliwanag ni Marcos sa veto message.

Aniya, kailangan umano na ang panukala ay magiging makatotohanan sa hinahangad na reporma, makakasunod sa civil service law, salary standardization policies, base pay schedules, at makakasunod sa administrative budgetary policies.

Binanggit din niya na magdudulot ito ng distortion sa suweldo dahil itataas ang status ng Philippine National Police Academy (PNPA) Cadets sa mga Police Cadets na may entry-level remuneration.

“The grant of Salary Grade 21 to PNPA Cadets will distort the base pay schedule of the Military and Uniformed Personnel (MUP) by creating disparity among the several government cadetship programs. At any rate, the grant is visibly higher than the base pay the cadets will receive after graduation and appointment as Police Lieutenants,” katuwiran ng Presidente.