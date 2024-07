Bam Adebayo ‘ampalaya’ sa Defensive Player award

HINSI pa mawala sa isip ni Bam Adebayo ang pagkaka-isnab bilang Defensive Player of the Year nitong 2023-24.

Mula 2019-20, naroon si Adebayo sa All-Defensive Team pero mailap sa Miami Heat big man ang DPOY – pumangatlo lang siya kina Rudy Gobert at rookie Victor Wembanyama sa botohan nitong nagdaang season.

Nilitanya ni Adebayo ang pagkadismaya sa ilang reporters na nagtanong sa kanya sa training camp ng Team USA sa Las Vegas.

“I have to do all this and average 20, 10 and 5 (points-rebounds-assists),” ani Adebayo sa Yahoo Sports. “That’s one thing that irks me. It’s not my fault that I’m versatile.”

Top five nga raw siya sa DPOY voting, pero tinumbok na sa iba ibinibigay ng media ang top award.

“A point guard (Marcus Smart) got it over me, a center (Gobert) got it over me, a power forward (Jaren Jackson Jr.) has gotten it over me,” himay niya.

Lumalaki ang contract values ng players sa bawat nakukuhang individual awards.

Kung naghintay si Adebayo at nakuha ang DPOY, baka nakakuha siya ng four-year deal at napatungan ng $100 million pa ang three-year, $166M deal na unang nakuha.

Two-way sa salitang two-way si Adebayo. Bukod sa angkla ng depensa, inaasahan ding magko-contribute siya sa bulto ng opensa ng Heat. (Vladi Eduarte)