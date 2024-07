Bagong ‘residency rule’ ng UAAP ipatutupad na

PORMAL nang ipatutupad ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Board ang “one year residency” at dalawang taong pagkakatanggal ng playing years ng mga student-athletes na lilipat sa kapwa member-school simula ngayong 87th season.

Inihayag ng isang mapagkakatiwalaang source sa Abante Sports, na tumangging maghayag ng katauhan, na tuluyan nang napagkasunduan ng UAAP Board na mahigpit na ipatupad ang naturang alituntunin matapos ang kontrobersiyal na pagtalon ng scoring point guard na si Rey Remogat ng University of the East (UE) Red Warriors sa University of the Philippines (UP) Fighting Maroons noong isang taon.

“Yes, starting this season 87,” tugon ng naturang source patungkol sa alituntuning ipatutupad. “If you transfer to another UAAP school, you will sit out for one UAAP season, then two-years out of the five playing years will be deducted from the student-athlete.”

Mas pahihigpitin nito ang naunang alituntunin na isang taong residency at isang taong kaltas sa playing year na ipinapatupad ng liga. Nakatakda ring magkaroon ng pagbabago sa ibang mga pampalakasan patungkol sa kanilang mga scoring rules at format kabilang ang taekwondo.

Minsang inangalan ni Sentor Pia Cayetano ang itinulak na pagbabago na makakaapekto umano nang malaki sa mga student-athlete sakaling isagawa ito sa liga.

Mismong si Sen. Cayetano ang nagtulak ng batas na RA 10676 o Student-Athlete Protection Act noong 2015 na naglalayong ibaba na lamang sa isang taon ang residency upang protektahan ang kapakanan ng mga batang manlalaro na nasa estado pa lamang ng pagpapalago ng kanilang karera.

Sinabi rin ng senadora na maaapektuhan ang kapakanan ng mga student-athlete sa pagkaka-alis ng dalawang taong paglalaro sa liga.

Nag-ugat ang naturang batas matapos ang maingay ang usapan noong 2014 nang magdesisyong lumipat si Far Eastern University (FEU) Baby Tamaraws star player Jerie “Koko” Pingoy na lumipat ng Ateneo Blue Eagles para simulan ang kanyang basketball career, subalit pumalag ang UAAP Board sa paglatag ng bagong kautusan na magkaroon ng dalawang taong residency bago makapaglaro sa napiling college mula sa ibang member na high school.

Sa kabilang banda, malaking kawalan para sa UE si Remogat na naging runner-up sa MVP race noong isang taon at miyembro ng Mythical 5 na kumakana ng 16.5 puntos, 6.7 rebounds, 8.6 assists at dalawang steals para sa kabuuang 85.929 statitical points sa Season 86.

Inaasahan namang matatalakay sa Mababa at Mataas na Kapulungan ng Kongreso ang bagong ruling ng UAAP Board bilang pagtutol sa nilalaman ng Student-Athletes Protection Bill. (Gerard Arce)