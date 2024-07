Asia Paraase kinana unang Palaro gold

Cebu City – Nabahiran muli ng pagkadismaya ang ginaganap na ika-64 edisyon ng Palarong Pambansa matapos na ideklara na substandard ang ginagamit na bagong gawa na track oval at nagkasya na lamang ang lahat nang itatala na oras ng mga kabataang atleta sa track events bilang personal na record na lamang.

Ito ang inihayag nina Palarong Pambansa Athletics Technical Director Jeannette Obiena at Technical Head Narciso Dasigan ilang oras matapos ang opisyal na pagbubukas ng isa sa dalawang centerpiece event sa 2024 Palarong Pambansa sa Cebu City Sports Center.

“We can’t recognize any records on all submitted times in the track events as we have substandard track that is less than the 400m,” paliwanag ni Obiena sa track oval na kinulang ng kabuuang 20 metro.

“We already announced the situation,” sabi lamang ni Dasigan. “As per managers meeting, all records that will be reached will not be counted,” sabi pa ni Dasigan sa torneo na pinamumunuan ng Department of Education kasama ang Philippine Sports Commission at Opisina ni Senador Bong Go.

Una nang napuno ng kasiyahan ang pagbubukas ng athletics event matapos na iuwi ng papaangat na long-distance runner na si Asia Paraase ang pinakaunang gintong medalyang nakataya sa isang linggong Palaro na ginagawa sa iba’t ibang pasilidad ng tinaguriang Queen City of the South.

Nagawang iwanan ng magiging Grade 12 sa Pajo National High School sa Lapu-Lapu City sa natitirang tatlong lap ang matinding karibal na pinakaunang event ng medal-rich sport na athletics upang pamunuan ang secondary girls 3,000-meter run na ikinatuwa at ipinaghiyawan ng mga nanood mula sa Central Visayas.

“Tiwala lang po sa sarili, tiwala kay God at sa team ko po,” sabi ng 17-anyos na si Paraase, na naluha sa pagwagi sa kanyang unang gintong medalya at pagtupad sa kanyang pangako at motibasyon na ialay sa kanyang ina na dating miyembro ng national team na si Sarah Marie.

“Dapat po kasi na lalaro sa Doha Asian Games ang mama ko noon pero hindi po siya nakasama kasi po nagbuntis. Ngayon po, gusto ko po matupad ang pangarap ng mama ko na makalaro ako sa SEA Games at sa Asian Games din po,” sabi ni Paraase na itinala ang oras na 10:27.36 minuto.

“Masaya po ako kasi pride na rin po ito ng Central Visayas. Payback na rin po para sa preparation nila. Masaya rin po kasi hindi lang din po kasi ito para sa akin kundi pati na rin po sa teammates ko,” sabi pa ni Paraase.

Pumangawala kay Paraase ang mula Leyte Sports Academy at Eastern Visayas na si Crishia Mae Tajarros na may 10:39.72 mintuo habang pangatlo si Maryjan Pagayon ng Region 11. (Lito Oredo)