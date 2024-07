Asawa ni Nikko Natividad, buntis sa second baby

Very happy ngang ibinahagi ni Nikko Natividad sa kanyang Instagram account na buntis na ang kanyang non-showbiz wife na si Cielo Eusebio sa kanilang second baby!

Sa recent post nga ni ni Nikko ay ginulat niya ang online world sa mga pictures ng pregnancy ng kanyang misis. Tampok sa ilang litrato ang baby bump ni Cielo, ultrasound, at mga cravings nito.

Sey nga ni Nikko sa caption, “Even miracles take a little time,” with matching #babyontheway pa! Bongga.

Ayon din kay Nikko, ito raw ang biggest blessing ng 2024 sa kanila dahil after 4 years daw ng pagsubok magbuntis ay nagkatotoo na. Hindi na rin daw sila makapaghintay na makita ang kanilang little one. Kabog!

Pinusuan naman ng mga netizens ang announcement na ito ni Nikko at nagpahayag ng kanya-kanya nilang mga hanash.

Nagpahayag din ng pagbati ang ilang celebrities at internet personalities kay Nikko.

Sey ni DJ Chacha, “Yay! congrats nikko and cielo.”

Tsika naman ni Charlie Dizon, “Awww congrats.”

“Congrats sissy! happy for you and nikko,” naman ang sey ni Dianne Medina. Ang bongga!

Feeling blessed nga si Nikko dahil mukhang isa sa mga pangarap niya ang natupad ha! Isa nga itong bonggang moment for Nikko despite ng kanyang mga pinagdaanang kontrobersiya nitong mga nakaraan. Eh ano pa nga ba? Congratulations Nikko and Cielo!

‘Yun na! (Carl Balasa)