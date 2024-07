Aga Muhlach tututukan ang pagpapapayat

Saksi ako kung paano pagkaguluhan ng girls sina Aga Muhlach at Congressman Richard Gomez nang dumalo ang dalawa sa Finals Night ng isang contest sa Marriott Grand Ballroom.

Ang nakakaloka, hindi lang mga may edad na kababaihan ang gustong magpa-selfie kina Aga at Goma, na mga fans nila noong 80s and 90s, may mga Gen Z rin! At heto pa, may boys din na nagpagpa-picture sa kanila.

Nagkaedad man ang dalawang matinee idols turned multi-awarded actors, hindi naman maitatangging guwapo at matikas pa rin talaga ang sina Aga at Goma.

Nag-judge sina Cong. Richard at Aga kasama sina Marian Rivera at Pia Wurtzbach sa nasabing contest ng pagandahan ng katawan. At inamin mismo ni Aga na inspirado siya na mas lalong seryosohin ang pagpapapayat at pagpapaganda ng katawan. May contestant kasi na 50 plus na ang edad pero join pa rin sa contest.

Hinimok pa nga niya ang asawa ni Mayor Lucy Torres na sumali na raw sila sa susunod na contest, na tinanguhan naman ni Goma.

Malaki-laki na rin ang ibinawas sa timbang ng tatay nina Andres at Atasha Muhlach, pero tuloy-tuloy pa rin daw siya sa pagpapapayat.

Ikinuwento rin niya na magsisimula na silang mag-shooting ng movie na balak daw isali sa 50th Metro Manila Film Festival.

Niloko pa nga niya si Marian on stage tungkol sa possible MMFF movie na gagawin niya. Mukhang balak yatang bawiin uli ni Aga ang pagiging Top Grosser ng MMFF sa aktres at sa mister nitong si Dingdong Dantes. Ang pelikulang ‘Rewind’ ng DongYan ang sa kasalukuyang may hawak ng title na highest grossing film of all time at top grosser sa MMFF last year. Kung matatandaan naman, ang movie ni Aga na ‘Miracle In Cell No.7’ ang naging top grosser film noong MMFF 2019.

Anyway, kaabang-abang din ang sitcom ni Aga with his wife Charlene Gonzalez at mga anak nilang sina Andres at Atasha.

Bongga!