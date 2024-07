Natuklasan ng National Bureau of Investigation (NBI) ang tinatayang 200 pekeng birth certificate na inisyu sa mga Chinese national ng civil registry sa Sta. Cruz, Davao del Sur.

Ayon kay NBI Region 11 Director Archie Albao, ang mga pekeng dokumento ay inisyu mula 2018 hanggang 2019.

“Our effort to investigate this more or less questionable birth certificates that were issued to foreign nationals, particularly Chinese, are ongoing,” sabi ni Albao.

Aniya, kakasuhan nila ang mga taong sangkot sa pamemeke ng birth certificate oras na makakuha ng sapat na ebidensiya.

Nakalkal aniya ng NBI ang mga pekeng dokumento nang makipagtulungan ang Philippine Statistics Authority, Bureau of Immigration, at ang local government unit.

Nagsimula raw ito nang maaresto ang isang Chinese national sa opisina ng Department of Foreign Affairs sa Davao City noong July 9, habang nag-aaply ng Philippine passport.

Inaresto ang Chinese national dahil sa paglabag sa Passport Law, Falsification of Public Documents, at Concealing True Name. Nakakuha ito ng birth certificate sa local civil registry ng Sta. Cruz, Davao del Sur. Bukod dito, may hawak din siyang driver’s license at national ID ng PSA.