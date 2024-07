ZUS Coffee bago timplada sa PVL

NAGPAHAYAG ng kumpiyansa sa bagong pangalan at pinalakas na roster sa pangunguna ng No. 1 pick ng liga si ZUS Coffee head coach Jerry Yee sa inaasam nitong pagbabago sa koponan mula sa pagiging isang whipping team tungo sa isang winning squad sa pagsisimula sa susunod na linggo ng 2024 Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference sa Hulyo 16 sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Ang Thunderbelles, na dating kilala bilang Strong Group Athletics, ay pumili ng apat na manlalaro sa kamakailang PVL Rookie Draft, na nagtabla bilang may pinakamaraming pinagpiliang isinagawa sa 12 kalahok na koponan sa makasaysayang kaganapan ng natatanging propesyonal na volleyball sa bansa.

Gumawa ng madiskarteng hakbang ang ZUS Coffee sa pamamagitan ng pagpili sa Alas Pilipinas middle blocker at dating La Salle standout na si Thea Gagate bilang pangunahing napili mula sa malalim na talent pool.

Ang Adamson standouts na sina Shar Ancheta at Nikka Yandoc ay pinili din ng Thunderbelles sa ikalawa at ikatlong round, ayon sa pagkakasunod, habang si Jenina Zeta ng University of the East ay napili sa ikaapat na round bilang second-to-last pick sa draft.

“Umaasa kami na i-maximize ang aming mga pinili at sulitin ang mga talentong nakuha namin,” sabi ni Yee. “Kami ay napakasaya sa aming mga napili, at napunan namin ang mga posisyon na kailangan namin ng mga magagamit na manlalaro na nakakatugon sa aming mga kinakailangan.”

Sa pagsasaalang-alang na ang koponan ay bubuuin ng mga batang manlalaro, naniniwala si Yee na ang kanyang mga rookie, partikular si Gagate, ay gaganap ng malaking papel para sa koponan sa nagpapatuloy na PVL season.

Binigyang-diin ng dating Farm Fresh head coach ang height ni Gagate bilang isang pivotal asset sa Thunderbelles, lalo na sa Reinforced Conference, na nagtatampok ng matatangkad at mahuhusay na import.

“Ang taas ay mahalaga, lalo na kapag nakikipagkumpitensiya laban sa mga import sa Reinforced at All-Filipino Conferences,” sabi ni Yee. “Malaking advantage ang height ni Thea. Kung makakakuha kami ng magandang pass, ang taas niya ay nahihirapan kaming pigilan ng mga kalaban. Malaking asset din ang kanyang pagharang. Kahit sino’ng team sa PVL ay mapalad na makuha siya.”

Gayunpaman, si Yee at ang iba pang ZUS Coffee ay kailangang maghintay habang si Gagate ay matapos ang kanyang mga tungkulin sa Alas Pilipinas bago mag-debut sa koponan.

Sa kawalan ni Gagate, aasa ang ZUS Coffee sa sama-samang pagsisikap nina Gayle Pascual, Cloanne Mondoñedo, Jade Gentapa at Michelle Gamit, kasama ang mga holdover na sina Dolly Verzosa at MJ Onofre at Japanese reinforcement na si Asaka Tamaru.

Binigyang-diin ni Yee na lalapitan ng koponan ang bawat laro na may winning mindset.

“Lalaban kami, siyempre. Ang pagkapanalo ay isang proseso, at umaasa kaming hindi kami masyadong magtatagal para umunlad sa kanilang antas. Ang karanasan, edad at kapangyarihan ng lahat ay may papel, ngunit kami ay nakatuon sa paglalakbay,” dagdag niya. (Lito Oredo)