SB19, Sandara Park inaabangan pagsasama sa concert

Kahit walang bagong kantang nilalabas ang P-pop idol boy group na SB19 ay madalas naman silang mapanood sa mga major live event.

Busy kasi ang mga miyembro sa kanilang mga solo career, pero ngayong July ay magkakaroon ng ‘7sins’ album launch at concert na magaganap sa Space sa OneAyala sa Makati City sa July 27.

Kasabay nga niyan ay ang unang gabi ng 2-night Manila concert ng isa pang member ng SB19 na si Stell kasama si Julie Anne San Jose na ‘Ang Ating Tinig’.

Kahit nga busy sa kani-kanilang solo career ay napapanood pa rin nga silang magkakasama bilang isang grupo.

Recently nga ay napanood silang nag-perform sa Binibining Pilipinas 2024 kung saan pinerform nila ang theme song nito na ‘Win Your Heart’ sa 60th anniversary prod.

Sa Biyernes (July 12) naman ay makakasama nila ang P-pop idol girl group at number one Filipino music artists ngayon na BINI para sa ‘Nasa Atin Ang Panalo’ thanksgiving concert.

Ang latest na inaabangan sa kanila ng mga ATIN ay ang ‘Acer Day 2024’ concert kung saan makakasama naman nila ang K-pop idol na si Sandara Park.

Makakasama rin nila sa concert ang P-pop idol girl group na G22, at ang mga Filipino singer-songwriter na sina Rico Blanco, Ebe Dancel, at TJ Monterde, pati ang bandang Cup of Joe.

Magaganap ang nasabing concert sa SM Mall of Asia Arena sa August 4.

Exciting!