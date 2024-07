PNP binuo SITG sa sumabog na mga paputok

BUMUO na ng Special Investigation Task Group (SITG) ang Police Regional (PRO) 9 para imbestigahan ang nangyaring premature na pagsabog sa isinagawang firecracker disposal activity na nagresulta sa pagkasugat ng 27 katao sa barangay Cabatangan, Zamboanga City noong Lunes.

Ayon kay PRO-9 Director Police Brig. General Joey Masauding, bubuuin ng mga imbestigador mula sa Regional Investigation and Management Division (RIMD), Criminal Investigation and Detection Group (CIDG), Regional Legal Service (RLS) 9 , Regional Forensic Unit, (RFU) 9 Zamboanga City Police Office (ZCPO) at Regional Explosive and Canine Unit (RECU) 9 ang nasabing SITG.

Nasa 27 katao ang sugatan sa pagsabog kabilang ang mga miyembro ng PNP, Philippine Marine (PM), Philippine Coast Guard (PCG) at Bureau of Fire Protection (BFP) at pitong sibiliyan.

Bukod dito, nasira ang 12 kabahayan habang tatlong sasakyan ang nadamay sa insidente.

Kasalukuyan nagsasagawa ng assessment ang pulisya sa lugar upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsala.

Matatandaang magsasagawa sana ng disposal sa mga nakumpiskang paputok ang mga awtoridad pero bigla na lang sumabog ang mga ito nang mailubog sa tubig.

Samantala, sinabi ng ilang opisyal ng barangay sa pulisya na dinedma ng mga awtoridad ang request nila na huwag pagsamahin lahat ang mga paputok na wawasakin.

Anila, ito ay dahil hindi akma ang kanilang lugar para sa katulad na aktibidad.

“Had they agreed to have the firecrackers and pyrotechnics set on fire little by little, there would have been no accident,” ani isang opisyal na humiling na huwag siyang pangalanan. (Edwin Balasa)