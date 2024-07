Peter Alfaro umaasang matatapik sa PBA Draft

TIWALA si Zamboanga Valientes guard Peter Alfaro na sapat ang dala-dalang mga arsenal kaakibat ang mga natutunang karanasan sa mga nilahukang Asian tournament upang mapili sa 49th Philippine Basketball Association (PBA) Draft sa darating na Linggo sa Glorietta Activity Center sa Makati City.

Sapol nang lumahok sa hometown ball club na Zamboanga Valientes noong Abril, lubos ang ipinapakitang pagsisikap ng 5-foot-11 guard galing ng San Beda University (SBU) Red Lions kontra sa mga mahuhusay na manlalaro sa rehiyon.

“I didn’t get to compete much against big players since foreign student-athletes were no longer allowed in the NCAA. My family with the help of Danny Espiritu, decided that it was the best route for me towards the PBA because of the high-level competition,” paliwanag ni Alfaro, na naging malaking suporta sa kampeonato ng Red Lions nitong nagdaang Season 99 ng NCAA.

Aminado ang 25-anyos na playmaker na naging malaking tulong para sa kanyang karera ang pagpasok sa Zamboanga Valientes, higit na ang paglalaro sa The Asian Tournament, upang maging mas matatag sa kanyang larangan.

Nakakuha ito ng mga kinakailangang kaalaman sa pagpapatakbo ng koponan nang makasama sina dating PBA star Alex Cabagnot, beteranong pandaigdigang manlalaro na si Sam Deguara, dating Arkansas forward Jeantal Cylla, ex-Purdue guard Damian Chong Qui, dating Fresno State guard Niven Hart, ex-NBA G League standout Xavier Alexander, at parehong PBA draftee at posibleng top-pick na si Sedrick Barefield, habang nakatulong rin ang mga teammate na sina Mike Tolomia at Rudy Lingganay.

“It’s a great experience for me because I’ve learned to play with and against bigger players, especially athletic and big guards here at The Asian Tournament. I think I did pretty well against them,” wika ni Alfaro

Nag-average ito ng 11.9 puntos sa 44 percent shooting, kasama ang 4.3 assists, 2.9 rebounds, at 1.9 steals kada laro sa loob ng 24 minuto para sa Valientes sa nakalipas na tatlong leg.

“It was an important experience because Tolomia and Lingganay are different players. Tolomia is more of a scorer and a slasher, while Lingganay is more of a stabilizer and also very good at executing plays,” aniya. (Gerard Arce)