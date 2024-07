PBBM, PSC Chairman Dickie Bachmann opisyal na binuksan Palarong Pambansa

CEBU CITY — PINAHALAGAHAN ng hindi bababa sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas mismo ang pagdiwang sa mga naitalang milestone ng 64th Palarong Pambansa na magsisimula ang matinding aksiyon ngayong Huwebes sa magkakahiwalay na mga lugar dito sa Cebu City.

Binigyang-diin ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, Jr. ang unang paglahok ng National Academy of Sports (NAS) at Philippine Schools Overseas (PSOs), kasama ang iba pang 17 delegasyon na kinikilala ng Department of Education.

“Ang kaganapang ito ay higit pa sa isang inter-school [at] inter-regional na kompetisyon, ito rin ay isang plataporma kung saan natin natutuklasan, kung saan tayo umuunlad at hinahasa ang hinaharap na mga propesyonal na atleta, mga Olympian at mga pinunong tagapaglingkod,” sabi ng Pangulo.

Si Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachmann, na kasama rin ni PBBM sa pagsisindi sa sulo, ay binigyang-halaga din ang mga pahayag ng Pangulo at pinuri ang papel ng mga school-based na organisasyon sa pagbibigay ng mga prestihiyosong plataporma para sa mga aspiring athlete.

Muli niyang iginiit na ang sports agency ay marubdob na naghahanda para sa paparating na 2024 Paris Olympics at Paralympic Games habang nagpapahayag ng pananabik sa pagtuklas ng mga bagong talento na magdadala ng pambansang watawat sa hinaharap na mga global sporting meets.

“Ang kasalukuyan ay maliwanag, ngunit ang hinaharap ay mukhang mas maliwanag kapag nakikita ang mga batang atletang ito na handang ipakita ang kanilang sariling bersyon ng kasaysayan dito sa Cebu City,” sabi ni Bachmann.

Bukod pa rito, ang mga bagong sports na papasok sa edisyon ng Palaro ngayong taon ay ang soft tennis, karatedo, football sa secondary girls at esports bilang exhibition sports, kabilang ang dancesport na regular nang lalaruin.

Binigyang-diin din ng Pangulo ng Pilipinas ang digitalization ng torneo na magbibigay ng kakaibang karanasan para sa lahat ng mga batang atleta na magdadala rin ng mga benepisyo bukod sa sports.

“Ang mga pagpapahalaga at birtud na ipapakita at isasabuhay dito—tulad ng kahusayan, pagtutulungan ng magkakasama, disiplina, tiyaga, at higit sa lahat ang pagiging palaro—ay ang parehong mga mithiin na kailangan natin upang magtagumpay sa buhay at bumuo ng isang mahusay na bansa,” sabi pa ng Pangulo.

Ang PSC chief, kasama si DepEd Asec. at Palarong Pambansa secretary-general Francis Cesar Bringas at Dir. Leocadio Trovela na kumakatawan kay Department of Interior and Local Government Sec. Benhur Abalos, ay itinaas ang watawat ng Palarong Pambansa upang markahan ang hindi natitinag na pangako ng gobyerno sa grassroots sports program ng bansa.

Sinabi naman ni PSC Comm. Dumalo sa opening tilt sina Edward Hayco at Philippine Paralympic Committee President Mike Barredo. (Lito Oredo)