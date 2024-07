PBBM ni-reveal dahilan ng pagbisita ng mga anak ni Kris kay FL Liza

Ni-reveal nga sa isang interview ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, Jr. ang dahilan ng pagbisita ng mga anak ni Kris Aquino na sina Josh at Bimby kay First Lady Liza Marcos.

Sa nasabing panayam nga ay sinabi ni PBBM na kaya bumisita ang dalawang anak ni Kris ay dahil kinailangan nito ng assistance sa isang bagay. Nilinaw rin ni PBBM na magkamag-anak sina FL Liza at Kris at hindi lang daw iyon nakasama sa mga report.

“They are related, kayat hindi naman nakakapagtaka, kilalang-kilala niya ‘yung mga pamangkin niya very well,” pa nito.

May pasalubong nga raw sina Josh at BImby kaya din nakipagkita ang mga ito kay FL Liza.

“And so they came at nagbiyahe sila, bumalik may dalang pasalubong. ‘Yun lang naman. Dinala nila ‘yung pasalubong kay First Lady,” sey nito.

May nag-follow-up nga ng tanong kung ano raw ang tulong na hiningi ni Kris sa mga Marcos, na sinagot naman ni PBBM na para raw sa travel arrangements. Tumulong nga raw si FL Liza at gusto raw magpasalamat nina Kris kaya sila bumisita.

Pinuri naman ni PBBM ang ‘fine gesture’ na ito ng mga Aquino sa kanila.

Paglilinaw nga rin ni PBBM, okey naman daw ang relasyon ng mga Aquino at Marcos at hindi lang sila nag-a-agree politically. (Carl Balasa)