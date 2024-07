Optimismo o ilusyon?

Sa pinakabagong resulta ng Social Weather Survey na isinagawa noong Marso 21-25, 2024, ipinakita na 44% ng mga adultong Pilipino ang naniniwalang gaganda ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Ang natitirang 44% ay nagsasabing mananatiling pareho, habang 7% naman ang nag-aakalang lalala ang kanilang buhay. Ang resulta ay Net Personal Optimism score na +37, na itinuturing na mataas.

Ano nga ba ang ibig sabihin ng optimismo o pag-asa na ito? Ang optimismo ba ay nagsasalin sa tunay na mas magandang buhay ngayon?

Hindi maikakaila na sa ilalim ng administrasyon ni Duterte, maraming Pilipino ang nagkaroon ng pag-asa sa mga ipinangakong pagbabago. Ang mataas na Net Personal Optimism noong mga unang taon ng kanyang termino ay patunay ng pag-asa ng marami na ang kanilang buhay ay gaganda. Ang kampanya laban sa droga, pagsugpo sa kriminalidad, at pagpapabuti ng ekonomiya ang ilan sa mga pangunahing plataporma ni Duterte na nagbigay ng pag-asa sa mga mamamayan. Bagaman maraming kontrobersya ang bumalot sa kanyang termino, tulad ng extrajudicial killings, paglabag sa karapatang pantao, at malakihang korapsyon, marami ang naniwalang ang kanyang kamay na bakal ang susi sa pag-unlad ng bansa. Sa huli, marami ang naging dismayado sa mga hindi natupad na pangako ni Duterte, kasama na rin ang mga unti-unting naglalabasan na mga isyu kagaya ng pakikipagkasundo sa China at ang mga ilegal na mga gawain sa mga POGO na namayagpag nuong panahon niya.

Sa pag-upo ni Marcos Jr., isang malaking tanong ang sumalubong sa bawat Pilipino. Magpapatuloy ba ang pag-asang ito o maglalaho? Sa kabila ng mga pangakong ekonomiko at pampulitika, marami ang nag-aalala kung ito ba ay magiging totoo o isang ilusyon lamang.

Sa mga unang buwan ng kanyang termino, ipinakita ni Marcos Jr. ang kanyang determinasyon na ituloy ang ilang proyekto ng nakaraang administrasyon habang nagpapakilala ng sariling mga inisyatibo. Ang pagtaas ng Net Personal Optimism score sa kanyang administrasyon ay nagpapahiwatig na marami pa rin ang umaasa sa mas magandang kinabukasan.

Hindi rin kaya ang mataas na antas ng optimismo ay nagpapahiwatig ng labis na pagkalugmok ng mga Pilipino ngayon, kaya’t wala na silang ibang pagpipilian kundi umasa na lang? Ang optimismo ay hindi dapat ituring na tagumpay. Ito ay isang indikasyon lamang na ang mga Pilipino ay may pag-asa. Ang tunay na hamon para sa administrasyong Marcos Jr. ay kung paano niya matutupad ang mga pangakong ito at kung paano niya mapapatunayan na ang pag-asang ito ay hindi isang ilusyon.

Isa sa mga pinakamalaking hamon na kinakaharap ng administrasyon ay ang pagpapabuti ng ekonomiya at kabuhayan ng bawat Pilipino. Sa kabila ng mataas na Net Personal Optimism, hindi maitatanggi na maraming pamilya pa rin ang naghihirap. Ang mataas na presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho, at mga isyu sa edukasyon ay ilan lamang sa mga problema na kailangang harapin. Ang mga isyung ito ay patuloy na nagpapahirap sa pang-araw-araw na buhay ng marami.

Kung tunay ngang mapapabuti ang buhay ng bawat Pilipino, ang kasaysayan ang siyang huhusga. Sa ngayon, ang pag-asa ay nasa kamay ng bawat isa, ngunit ang aksyon ay nasa kamay ng liderato.

