KUNG atat na ang iba na maipatupad ang diborsyo sa Pilipinas, ibang klase naman ang misyon ng mga lokal na opisyal sa Nueva Vizcaya pagdating sa isyu ng pagsasama ng mag-asawa.

Sa kabila ng usapin sa pag-apruba ng divorce sa Pilipinas, may isang paraan ang Sangguniang Lalawigan ng Nueva Vizcaya upang parangalan ang mga mag-asawang talagang pinanindigan ang salitang forever.

‘Til death do us part, sabi nga.

Napagkaisahan ng Sanggunian na magpasa ng ordinansang magbibigay ng P50,000 cash bilang insentibo sa mga mag-asawang higit limang dekada nang nagsasama.

Oh ‘di ba, may forever na, may datung pa, saan ka pa?

Ayon sa ulat ng ABS-CBN, ang “Enduring Devotion Award” ay magbibigay ng insentibo sa mga mag-asawang kasal ng limang dekada o higit pa. Kabilang din dito ang mga indigenous people o elder na nagsasama ng mahigit 50 taon.

Gayunman, nagtakda ang Sanggunian ng ilang kondisyon para makuha ng mag-asawa o nagsasama ng higit limang dekada ang kanilang insentibo.

Kailangan ay wala silang record ng kasong violence against women and children, isang dekada nang nakatira sa Nueva Vizcaya at walang pending na annulment case.

Ang saya-saya ‘di ba? Mapapa-sana all ka na lang talaga kung ganito ang mga lider ng bawat lalawigan o lungsod.