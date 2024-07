Maris Racal ‘nagwelga’ sa mall!

Kinaaliwan ng mga netizen ang tila pagwewelga ni Maris Racal sa mall!

Paano ba naman kasi, sa isang viral video ay nakita itong may bitbit na placard laman ang poster ng kanyang bagong pelikula!

Namataan nga si Maris na naglalakad-lakad sa isang sikat na mall sa Makati kasama ang kanyang team habang winawagayway ang poster ng kanyang bagong pelikula. Showing na nga kasi ang kanyang pelikula at nanghihikayat si Maris na panoorin ito ng madla. Ang bongga!

Aliw na aliw naman dito ang mga netizen at sinabi pang napakasipag umano mag-promote ni Maris ng kanyang pelikula. Very ‘extra’ nga raw dahil talagang pumarada pa siya in public! Wala nga raw bahid ng kaartehan si Maris!

Pinusuan din ng mga utaw ang video na kumakalat sa social media ng stint na ito ni Maris at nagpahayag ng kani-kanilang hanash:

“Cute naman ng promodizer ayyy.”

“Tarush trending si Maris Racal.”

“Yung bagong hire ka as promoter lol!”

Ang pelikula ni Maris ay isang LGBT-themed comedy-thriller movie na idinerehe ni Quark Henares tungkol sa catfishing na laganap lalo na sa panahon ngayon.

Talagang kanya-kanyang gimmick ang mga celeb ngayon para mapanood ang pelikula nila, ha! Pero kahanga-hanga rin na kahit sikat na sikat na nga si Maris ay very willing pa rin siyang magbabad in public.

Bongga! (Carl Balasa)