Maangas, overstaying na Russian DJ arestado

ISANG Russian disc jockey sa club sa Pasay City ang inaresto at nakatakdang palayasin sa bansa ng Bureau of Immigration (BI) dahil sa pagi­ging overstaying at masama nitong asal.

Sa ulat ng Intelligence Division ng BI, kinilala ang Ruso na si Andrei Umanskii, 36-anyos.

Iniutos itong i-deport matapos matuklasan na overstaying na ito sa bansa nang higit sa tatlong taon.

Noong 2020. dinakip si Umanskii sa El Nido, Palawan dahil sa pagpatol at pambabastos sa mga awtoridad habang lasing at nagwawala sa lugar. Inireklamo naman ito ng isang trcycle driver ng pananakit sa Puerto Princesa noong 2022.

“The Bureau of Immigration does not welcome foreigners who abuse the country’s hospitality. We are committed to maintaining peace and order, and we will take necessary actions against those who violate our laws,” pahayag ni BI Commissioner Norman Tansingco sa inasal ng Ruso.

Nanawagan din si Tansingco sa mga dayuhan sa bansa na igalang at sumunod sa mga batas ng Pilipinas para maiwasan nilang madawit sa anumang problema.

“Foreign nationals should be mindful of their behavior and adhere to our regulations. We will not tolerate any actions that disrupt the peace and safety of our communities,” diin nito. (Mina Navarro)