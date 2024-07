Kathryn Bernardo super hot ang outfit nang magsayaw

Pinainit ni Kathryn Bernardo ang stage ng Finals Night ng isang contest nang sumayaw siya suot ang red bra top at low waist skimpy shorts.

Bongga ang nasabing dance number niya ha, mahirqp ‘yung mga steps ni Kathryn, na ilang araw rin niyang ni-rehearse.

Sa simula ay nasa taas ng stage si Kath kasama ang female dancers ng G-Force, at saka siya bumaba nang patayo sa harap ng elevated stage, na tanging mga kamay at braso lang ng male dancers ang tinungtungan niya.

Nasa harapan ako ng stage kaya kitang-kita ko ang bawat pagkembot, pagtakbo, at pag-indak sa red chair ng Asia’s Phenomenal Superstar.

Shookt nga ang katabi ko at hangang-hanga sa super sexy dance ng aktres. Akala niya yata bagets pa rin si Kath at hindi makapaniwala na kaya na nito ang ganoong ka-sultry na sayaw.

Nagbunga ang ilang buwang pagdyi-gym ni Kath. Toned ang curvaceous body niya at halata na ang mga pinaghirapan niyang muscles at abs.

Maging ang mga celebrity judges ng competition na sina Congressman Richard Gomez, Aga Muhlach, Pia Wurztbach, at Marian Rivera ay super watch sa performance ni Kath. Kanya-kanya rin silang pagkuha ng video sa mga phone nila.

After ng dance production number ay dumeretso si Kath sa room niya sa kabilang hotel. Bumaba pa ito sa Marriott Grand Ballroom at sumakay sa nakaabang na van niya.

Medyo matagal ang next appearance nito sa show dahil from 38 contestants ay pumili muna ng Top 16 at nag-question and answer pa kaya nagkaroon siya ng mahabang time para magpahinga at magbihis.

Kahit na sobrang daming security marshals at glam team na nakapalibot kay Kathryn, marami pa ring fans na nakaabang sa lobby ng venue ang nakapagpa-selfie sa kanya. Si Kath kasi ang mismong tumitigil sa kinatatayuan ng fans kaya naloka ang mga bantay niya.

Sa awarding na ng winners muling umakyat sa stage si Kath na suot ang revealing backless sexy red gown.

This time kasama na niya sina Richard, Aga, Pia, at Marian. Kahit sa gilid pa lang ng stage ay super chikahan na sina Kath at Yanyan. Super close ang dalawang aktres, ate pa nga ang tawag ni Kathryn sa misis ni Dingdong Dantes.

Narinig ko pa ang sinabi ni Marian kay Kath na “We missed you sa The Eddys!” Pareho kasi silang Box Office Hero honorees sa Entertainment Editors Choice Awards. Hindi nakadalo si Kath dahil sa endorsement shoot na ilang buwan na ring naka-schedule.

Hindi mapaghiwalay ang dalawang box office queens ha, yakapan sila nang yakapan, chikahan to the max at super laugh sa kanilang pinagkukuwentuhan. Halatang na-miss nila ang isa’t isa.

Komento nga ng netizens na nanonood sa Facebook live ng nasabing competition, sana raw magsama sa isang movie ang dalawang reyna ng takilya.

‘Yun na!