Kasal, mga anak inaabangan na: Donnalyn Bartolome pinaliguan ng pagmamahal ni JM de Guzman

Super cheesy si JM de Guzman kay Donnalyn Bartolome. Hindi talaga niya pinalalampas ang mga mahahalagang araw ng kanyang girlfriend.

Kunsabagay, ang tagal niyang hinintay na magkadyowa. Ang tagal niyang niligawan si Donnalyn. At ngayong hawak na niya ang puso nito, natural lang na paliguan niya ito ng pagmamahal niya.

At sa birthday nga ni Donnalyn nitong July 9, at 30 years old na nga ang dalaga, makahulugang mensahe ang binigay ni JM sa kanya, kalakip ang mga photo nila, na halos magtukaan na.

“Happy birthday mahal ko. Nawa ay ipagpatuloy mo na maging inspirasyon ka sa iba at sa akin na din. Maraming salamat sa pagiging ikaw, sa pagmamahal. Marami ka pa sanang biyaya na matanggap dahil deserve mo ‘yun.

“Mahal kita. Happy birthday @donna.”

Oh, kabog, ‘di ba? Ang sarap basahin na mula kay JM ang mensaheng `yon. Aba, sa tinagal-tagal din naman niyang walang dyowa, at ngayon lang niya ulit ito ginagawa, pasadong-pasado `yon sa lahat, ha!

Heto nga ang chika ng mga faney:

“When you are with the right person, you are in your best self coz he/she brings out the best in you.”

“Ang kyuut niyooooo. Wahhhhh! Anyway happy birthday crushie Donna. Kilig ako na kayo na ni JM. Sana next step, kasal at baby naman. Hahahha. Chariisss!”

“Happy birthday mahal ni JM.”

“So sweet , happy birthday to you miss Donna.”

“Happy birthday miss @donna. Wish u all the best with your irog JM. Mahal ko kayong dalawa!”

“Happy birthday sa taong nagpapasaya ng puso ni Juan Miguel. Salamat at dumating ka sa buhay niya. Happiest birthday.”

“Ay grabe bagay kayo. I’m happy for you and Donna. HBD and God bless you both.”

“Deserve mo ate Donna na mag-birthday ng may ganitong pagbati, napaka sweet.”

“A very happy birthday to our ate Donna. We know you are happy right now, wala na kaming ma-wish dahil parang na sa’yo na lahat! One thing we want is that u continue inspiring us. Thank you for your existence.”

Well, ang bilis ng panahon, at ngayon naman, sabik na agad ang mga fan kung kailan pakakasal, magkaka-baby sina JM, Donnalyn, ha!

Madaliin ba? Kaloka! Hahahaha! (Dondon Sermino)