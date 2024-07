Kadete natodas ng thumbs up sa group chat

NASAWI ang 19-anyos na kadete ng isang maritime school sa Laguna matapos umano itong parusahan ng kanilang senior class officer dahil sa maling reaksiyon sa kanilang group chat sa messenger app.

Kinilala ang biktima na si CDT. Vince Andrew Delos Reyes, residente sa Barangay Tagumpay, Baco, Oriental, Mindoro at student cadet sa maritime academy sa Barangay Canlubang, Calamba City, Laguna.

Ayon sa report ng Calamba City police, nangyari ang insidente bandang alas-singko nang madaling-araw noong Lunes, Hulyo 8 pero nai-report ito sa pulisya noong madaling-araw na nang Martes.

Lumitaw sa imbestigasyon na matapos kumain ng hapunan, kasama ng biktima ang apat pang kaklaseng kadete na nagpapahinga sa kanilang barracks nang ipatawag ito ng suspek sa kanyang cabin dahil umano sa nagawa nitong pagka­kamali.

Hindi umano nagustuhan­ ng senior class officer ang pag-thumbs up ng biktima sa kanilang usapan sa group chat ng mga kadete.

Bilang parusa, inutusan ito ng suspek na mag-perform ng physical exercise pero sa katagalan ay nakaramdam ito ng pangangapos ng hininga hanggang sa tuluyang mag-collapse ang biktima.

Agad dinala sa infirmary ang biktima at binigyan ng CPR pero nagpatuloy ang pagbagal ng pulso nito kaya isinugod na ito sa Global Care Medical Center sa Canlubang.

Gayunman, idineklara itong dead on arrival ng doktor.

Samantala, inaresto naman ang suspek at nakadetine na ito ngayon sa Calamba City police station locked up cell at nahaharap sa kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide. (Ronilo Dagos)