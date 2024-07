Justine Baltazar kumana ng bagong triple-double

Mga laro sa Huwebes:

(Cuneta Astrodome)

4:00pm – Marikina vs Bicolandia

6:00pm – Bacolod vs South Cotobato

8:00pm – Pangasinan vs Pasay

NAGPASIKAT nang husto ang inaasahang PBA No. 1 draft pick na si Justine Baltazar nang rumehistro ng panibagong triple-double sa tila huling laro nito para sa Pampanga Giant Lanterns upang tambakan ang Caloocan Batang Kankaloo, 76-60, sa tampok na laro Martes ng gabi, habang napanatili ng Quezon Huskers ang pagiging undefeated matapos patirikin ang Quezon City TODA Aksyon sa 70-59 at natakasan ng Manila SV Batang Sampaloc ang Muntinlupa Cagers Elburg Paramount sa 83-80 sa pagpapatuloy ng preliminaries ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) Sixth Season na ginanap sa Caloocan Sports Complex.

Lumista ng pambihirang performance ang reigning league MVP ng 12 puntos, 20 rebounds, 10 assists, tatlong steals at isang shot block sa mahigit 35 minuto para dalhin sa 15-1 rekord ang Giant Lanterns na pinaliwanag nang husto ang puwesto sa top 2 sa round-robin elimination phase ng 29-team tournament.

Pinagbidahan naman ni Archie Concepcion ang opensiba ng Pampanga sa itinalang 21 puntos, anim na boards, limang assists at dalawang steals na sinundan ni Jeff Viernes ng 17 puntos at tatlong rebounds, habang nag-ambag rin si Jhaymo Eguilos ng 12 puntos at tigatlong assists at boards na maaaring sandalan ng koponan sa pag-alis ni Baltazar patungong Philippine Basketball Association (PBA).

Nanguna naman sa puntusan para sa Caloocan si Paul Sanga sa 13 puntos at apat na rebounds, gayundin si Jeramer Cabanag sa 10 puntos, limang boards at tatlong assists para mahulog sa 8-5 kartada.

Matunog ang pangalan ni Baltazar na maaaring kunin ng Converge FiberXers bilang top overall pick na sinusuportahan naman ni Gov. Dennis Pineda, na siya ring may hawak ng Giant Lanterns, sa darating na Linggo sa 49th PBA Draft Night sa Glorietta Activity Center sa Makati City.

Mainit naman sa kanyang 10-of-12 shooting si Jason Opiso sa kabuuang 24 puntos kasama ang siyam na rebounds, dalawang steals at isang assist para ilista ang 15-0 marka ng Quezon, katulong sina LJ Gonzales sa 13 puntos, tig-apat na assists at boards at tatlong steals at Judel Ric Fuentes sa 12 puntos, apat na assists, tatlong steals at dalawang boards, habang bumida naman sa Quezon City si Hubert Cani sa 12 puntos na sinundan ni Andrew Estrella sa 11 puntos at Rhinwill Yambing sa 10 puntos at siyam na rebounds, habang humablot ng game-high 16 boards si Jason Balleteros na bumaba sa 8-9 marka.

Muli namang kumarga ng double-double si Greg Slaughter para sa Batang Sampaloc sa paglista ng 22 puntos, 10 rebounds at tatlong assists para dalhin sa ikawalong sunod na panalo ang koponan sa 13-4 rekord para sa solo sixth place.

Nakatulong ni Slaughter ang mga kapwa dating Ateneo Blue Eagles na sina Tonino Gonzaga sa 15 puntos at Rabeh Al-Hussaini sa 13 puntos, habang nalasap ng Muntinlupa ang kanilang ikatlong sunod na pagkatalo sa 5-12 marka na sinubukang buhatin nina Warlo James Batac at Joshua Marcos sa tig-16 puntos. (Gerard Arce)