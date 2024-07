James Reid ‘pinaglaruan’ ni Nova Villa

Sabik na sabik na nilapitan ni James Reid si Nova Villa sa ginanap na 7th The Eddys ng Society of Philippine Entertainment Editors sa Ceremonial Hall ng Marriott Grand Ballroom, Newport World Resorts.

Kasi nga, 2018 pa noong nagsama sila sa pelikulang ‘Miss Granny’ na kung saan ay bida si Sarah Geronimo. Si Nova ang gumanap na matandang karakter ni Sarah.

At siyempre, tuwang-tuwa si James na nilapitan ang beteranang aktres. Si James ay isa sa mga presenter sa EDDYS, habang si Nova ay isa sa mga pinarangalan bilang Icon.

At `yun nga, nang lapitan ni James si Nova, medyo namangha ang beteranang aktres. Napatitig muna ito kay James (na kahit naka-shades ay ang guwapo-guwapo pa rin, sabay tanong na, “What is your name?”

Sa simula, hindi masyadong narinig ni James ang tanong, dahil maingay na rin at that time sa venue, pero noong inulit ni Nova ang tanong, medyo nagulantang si James.

“James Reid!” ang sagot ng aktor-singer.

At noong tinanggal niya ang shades niya, doon na lumabas ang masayang mukha ni Nova. Panay ang tawa nito, at super yakap na kay James. Para ngang pinaglaruan lang ni Nova si James, ha!

Pero hindi ako sure kung totoong hindi niya matandaan si James, na nagbago rin naman kasi ang hitsura mula noong huli silang magkita, anim na taon na ang nakararaan.

O sinadya niyang lokohin ito, para mas magkaroon sila ng pagkakataon na magtawanan pa?

Pero isa ang sigurado ako, mataas ang respeto ni James sa mga beteranong artista, ha! Siya talaga ang nag-i-effort na lumapit para batiin ang mga ito.

Anyway, ang dami ngang naaliw kay Nova, na sa opening ng kanyang speech ay nabanggit niya si Fernando Poe, Jr., at nagtawanan nga ang lahat dahil sa chika niya tungkol sa tsismis daw sa kanila noon.

Siyanga pala, isa nga si Nova sa mga beteranang aktres na madaling pakisamahan. Na palagi ring nakatawa. At palaging may oras sa mga fan kapag hinihilingan siyang maka-selfie siya.

Anyway, mapapanood ang 7th The EDDYS sa ALLTV ngayong July 14, 10:00pm.

Bongga!