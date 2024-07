Hot o iced coffee? Alin ang mas effective

Ang mga Pilipino, likas na mahilig sa kape!

Pero ano nga bang mas bet ng mga Pinoy? Malamig o mainit?

Ayon kay Dr. Majid Basit, cardiologist sa Memorial Hermann sa Sugar Land, Texas, may iba ibang epekto sa kalusugan ang mainit at malamig na kape.

“Hot coffee has been shown to have higher amounts of antioxidants, which may offer health advantages. But more research needs to be done,” ayon dito.

Batay sa pag-aaral noong 2020 ng American Chemical Society, ang mainit na brewed coffee ay may mas mataas na caffeine level kaysa sa malamig na kape.

“An average cup of hot coffee boasts slightly more antioxidants and approximately the same amount of caffeine as its colder counterpart.”

Ang mainit na kape ay mas nakakapagpalakas ng kalooban. Napatunayan din na pag-inom ng isang tasang mainit na kape ay nakakabawas ng stress, nagdudulot ng good mood at `more positive mindset.’

Samantala ang kaibahan naman nito sa cold brews ay ang less caffeine.

Nakakatulong din ang iced coffee sa posibleng atake sa puso, at ang pag-inom nito ay may effect din sa pagbaba ng timbang.

Pero aniya’y wala namang malaking pinagkaiba sa epekto ng pag-inom ng kape na malamig o kaya ay mainit.

Hot or cold man, ang kape sa pangkalahatan ay may mabuti ring naidudulot sa katawan.

Ang isa lang din sa pinagkaiba nila ay ang agaw-pang amoy o mas nakakatakam na aroma ng mainit na kape. (Natalia Antonio)