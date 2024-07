Hinamon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. si Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ na magpakita at sumunod sa batas sa halip na kuwestiyunin ang mga pribadong taong nais tumulong para sa ikadarakip nito.

Tugon ito ng Pa¬ngulo sa pagkuwestiyon ng kampo ni Quiboloy sa mga pribadong indibidwal na nag-alok ng P10 milyong re-ward, at kung bakit umano tumanggap ng donasyon ang gobyerno mula sa pribadong sektor.

Sinabi ng Presidente na wala siyang nakikitang masama sa pagtulong ng pribadong mamamayan sa gobyerno upang madala sa korte ang isang wanted na tao.

“They want to help us bring a fugitive to justice. You know he is a fugitive, he is hiding from the law. He can question their motives as much as they want but magpakita siya,” anang Pangulo.

Nagtataka ang Presidente kung bakit laging kinukuwestiyon ng kampo ni Quiboloy ang motibo ng gobyerno gayong sinusunod lang nila ang batas kaya dapat sumunod din ito sa batas.

“I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi ka¬ming kinukuwestiyon? Sinusundan lang namin ang ba-tas. Sundin din niya ang batas. ‘Yun lang,” giit ng Pangulo.

Matatandaang inianunsiyo ni Department of Interior and Local Go¬vernment Secretary Benhur Abalos ang alok na P10 mi-lyong pabuya para sa ikadarakip ng wanted na si Quiboloy pero kinuwestiyon ito ng abogado ng pastor dahil ang reward ay nanggaling sa pribadong sektor.

“May mga kuwestyon lang po kami kung bakit ayaw sabihin ni Secretary Abalos kung sino itong mga pribadong taong ito para malaman natin at makilatis natin ang kanilang motibo kung bakit itong si Pastor Quiboloy ay binibigyan nila ng napakalaking pabuya,” diin ni Topacio. (Aileen Taliping)