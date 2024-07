GLP-1 treatment puwedeng pangontra: Sobrang timbang, prone sa kanser

Napapababa umano ang panganib na maka-develop ng mga kanser ang GLP-1 treatment gaya ng Ozempic at Wegovy.

Nabatid na ang mga taong overweight o obese ay may mataas na panganib na makakuha ng 13 uri ng cancer at habang tumataas ang timbang ng isang tao ay tumataas din ang panganib naagkaroon siya ng sakit.

Ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention, 40% ng bagong cancer na na-diagnose ay kaakibat ng sobrang timbang.

Gayunman, sa nailathalang pag-aaral sa journal JAMA Network, nalaman na ang mga taong may type 2 diabetes na nagti-take ng GLP-1 drugs ay hindi halos nakitaan ng anumang obesity-associated cancers kumpara sa mga taong gumagamit ng insulin.

Ang panganib na magkaroon ng cancer ay bumaba sa halos kalahati sa gallbladder cancer, meningioma, pancreatic cancer at hepatocellular carcinoma, isang uri ng liver cancer.

Malaki rin ang nabawas sa ovarian cancer, colorectal cancer, multiple myeloma, esophageal cancer, endometrial cancer at kidney cancer.

Nabatid na ang sobrang timbang na sanhi ng pagbabago ng katawan gaya ng long-lasting inflammation at mataas sa normal levels ng insulin, insulin-like growth factor at sex hormones ay maaring maging sanhi ng cancer.

Sinasabing ang GLP-1 medications ay nag-i-interact sa system na may kaugnayan sa insulin production.

Gayunman, nalamam sa pag-aaral na ang GLP-1 treatment ay walang kaugnayan para mabawasan ang panganib ng postmenopausal breast cancer, stomach cancer o thyroid cancer. (Juliet de Loza-Cudia)