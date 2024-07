Nag-aral sa Filipino-Chinese school sa Quezon City si suspended Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo taliwas sa sinasabi nitong nag-home school ito sa kanilang farm, ayon kay Sen. Sherwin Gatchalian.

“Apparently si Guo Hua Ping or si Alice Guo ay hindi lumaki sa farm. Hindi rin siya homeschooled. Nag-aral ho siya,” sabi ni Gathalian sa ikaapat na pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality nitong Miyerkoles.

Ayon sa senador, nag-aaral umano si Mayor Guo sa Grace Christian High School sa Quezon City mula grade 1 hanggang grade 3.

“Dahil nga lumbas sa hearing ‘yung totoong pangalan niya, nag-aral siya sa parehas kong school — sa Grace Christian High School from grades 1, 2 and 3. Year 2000 to 2003. So hindi siya homeschooled ni Rubilyn. Nag-aral ho talaga siya. And nu’ng natatandaan ko sa school po namin wala pong farm po doon puro building po,” ani Gatcha¬lian.

Iprinisenta rin ng senador ang alien certificate of registration na tumugma sa dokumento mula sa Bureau of Immigration. Ipinakita rin niya ang kopya ng birth certificate ni Guo Hua Ping mula sa China.

“Ito ho ‘yung kanyang school records next will be the—in-attach po kasi pag nag-e-enroll ka meron kang mga i-attach mo ‘yung alien certificate of registration mo, lumalabas ‘yung alien certificate of registration niya, matched doon sa alien certifi-cate of registration na hawak ng Bureau of Immigration,” ayon kay Gatchalian.

“And in that enrollment document, interestingly, mayroon ring birth certi¬ficate galing sa China in Chinese at trinanslate siya sa English. Ang nakasulat dito na father niya si Guo Jian Zhong na alam na ho natin at ang mother niya ay si Wen Yi Lin,” dagdag ng mambabatas. Sabi naman ng kinatawan ng Office of the Solicitor General, gagamitin nila ang mga dokumentong nakalap ni Gatchalian upang mapatatag ang isinampang kanselasyon ng birth certificate ng alkalde at ang isasampang quo warranto case upang matanggal ito bilang mayor ng Bamban. (Dindo Matining)